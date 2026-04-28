ABD-İran temasları ve Hürmüz Boğazı'ndaki aksama petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Brent 111 doları aşarak son haftaların zirvesine çıktı.

ABD ile İran arasında yürütülen temaslara ilişkin gelişmeler enerji piyasalarında hareketliliği artırdı. Küresel hisse senedi piyasalarında sınırlı dalgalanma görülürken, petrol fiyatlarında yükseliş dikkat çekti.

BRENT 3 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Brent petrol, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların aksamasıyla yüzde 2,7 artarak 111,20 dolarla son üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD ham petrolü de yüzde 2,9 yükselerek 99,10 dolara çıktı.

Yıl başından bu yana Brent petrol fiyatındaki artışın ise yüzde 71'e ulaştığı hesaplandı.

Petrolde fiyatlar tırmandı! 3 haftanın zirvesi görüldü, Görsel 1
Görsel kaynak: Tradingview

Brent petrolün varil fiyatı şu sıralarda 104 dolar seviyesinde seyrediyor.

GOLDMAN SACHS'TAN UYARI

Goldman Sachs, yayımladığı raporda Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtların sürmesi halinde stoklarda "sıra dışı" bir erime yaşanabileceği uyarısında bulundu. Banka, Brent petrol için yılın son çeyreğine ilişkin fiyat tahminini 80 dolardan 90 dolara yükseltti.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Petrolde fiyatlar tırmandı! 3 haftanın zirvesi görüldü, Görsel 2

MORGAN STANLEY BEKLENTİSİNİ KORUDU

Morgan Stanley ise Brent petrol için öngörülerini değiştirmedi. Banka, ikinci çeyrekte ortalama 110 dolar, üçüncü çeyrekte 100 dolar ve yılın son çeyreğinde 90 dolar seviyelerinin görülebileceğini değerlendirdi.

Petrolde fiyatlar tırmandı! 3 haftanın zirvesi görüldü, Görsel 3

HÜRMÜZ'DE AKIŞ DURMA NOKTASINDA

Nisan başından bu yana bölgede ateşkes ortamı öne çıksa da, Hürmüz Boğazı'ndaki fiili durum küresel arz zincirini tehdit etmeye devam ediyor. Karşılıklı ablukalar nedeniyle günlük geçişlerin neredeyse sıfıra inmesi; ham petrol, doğal gaz ve rafine ürün akışını ciddi şekilde sekteye uğrattı.

ENFLASYON RİSKİ YENİDEN GÜNDEMDE

Enerji maliyetlerindeki artış, küresel ölçekte yeni bir enflasyon dalgası riskini beraberinde getiriyor. Uzmanlar, jeopolitik gelişmeler ve arz kısıtlarının önümüzdeki dönemde fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
