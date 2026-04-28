ABD ile İran arasında yürütülen temaslara ilişkin gelişmeler enerji piyasalarında hareketliliği artırdı. Küresel hisse senedi piyasalarında sınırlı dalgalanma görülürken, petrol fiyatlarında yükseliş dikkat çekti.

BRENT 3 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Brent petrol, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların aksamasıyla yüzde 2,7 artarak 111,20 dolarla son üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD ham petrolü de yüzde 2,9 yükselerek 99,10 dolara çıktı.

Yıl başından bu yana Brent petrol fiyatındaki artışın ise yüzde 71'e ulaştığı hesaplandı.



Brent petrolün varil fiyatı şu sıralarda 104 dolar seviyesinde seyrediyor.

GOLDMAN SACHS'TAN UYARI

Goldman Sachs, yayımladığı raporda Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtların sürmesi halinde stoklarda "sıra dışı" bir erime yaşanabileceği uyarısında bulundu. Banka, Brent petrol için yılın son çeyreğine ilişkin fiyat tahminini 80 dolardan 90 dolara yükseltti.

MORGAN STANLEY BEKLENTİSİNİ KORUDU

Morgan Stanley ise Brent petrol için öngörülerini değiştirmedi. Banka, ikinci çeyrekte ortalama 110 dolar, üçüncü çeyrekte 100 dolar ve yılın son çeyreğinde 90 dolar seviyelerinin görülebileceğini değerlendirdi.

HÜRMÜZ'DE AKIŞ DURMA NOKTASINDA

Nisan başından bu yana bölgede ateşkes ortamı öne çıksa da, Hürmüz Boğazı'ndaki fiili durum küresel arz zincirini tehdit etmeye devam ediyor. Karşılıklı ablukalar nedeniyle günlük geçişlerin neredeyse sıfıra inmesi; ham petrol, doğal gaz ve rafine ürün akışını ciddi şekilde sekteye uğrattı.

ENFLASYON RİSKİ YENİDEN GÜNDEMDE

Enerji maliyetlerindeki artış, küresel ölçekte yeni bir enflasyon dalgası riskini beraberinde getiriyor. Uzmanlar, jeopolitik gelişmeler ve arz kısıtlarının önümüzdeki dönemde fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor.