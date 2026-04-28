Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt sektöründe promosyon uygulamalarına yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı. Yapılan düzenlemeyle tüketiciyi yanıltan kampanya ve reklam ifadelerine izin verilmeyeceği belirtildi.

Yılmaz, "Önce bindir sonra indir", "...den başlayan" veya "...e varan" gibi ibarelerle reklamlarında genel bir indirim algısı yaratan istasyonlara izin verilmeyeceğini ifade etti.

"PROMOSYONLAR FİYATIN ÖNÜNE GEÇEMEZ"

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre; Yılmaz, tüketiciyi yanıltan kampanyalara karşı net mesaj verdi. "Promosyonlar rekabetin tamamlayıcı unsurudur, fiyatın önüne geçemez" diyen Yılmaz, dolaylı indirimler ve karmaşık kampanyalarla fiyat mekanizmasının bulanıklaştırılmasının piyasa işleyişine zarar verdiğini vurguladı.

Tüketicinin maliyeti net bir şekilde görmesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz, Türkiye genelinde 12 bin 600'ü aşkın istasyonda Avrupa standartlarında yakıt sunulduğunu ve kaliteyi korumak için denetimlerin süreceğini belirtti.

"AĞIRDAN ALAN YARIŞ DIŞI"

Yenilenebilir enerji yatırımlarına da değinen Yılmaz, depolamanın kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Bu kapsamda 33 bin megavat kapasite tahsisi yapıldığını belirten Yılmaz, bunun 2 bin 100 megavatlık kısmında yatırımların başladığını, 208 megavatın ise devreye alındığını açıkladı.

Yılmaz, "Bu yatırımlar tamamlandığında 10 yılda 52 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilecek. Bizimle koşanın elinden tutarız, ağırdan alan yarış dışı kalır" ifadelerini kullandı.

ZAMLARIN NEDENİ DAĞITIM MALİYETLERİ

Nisan ayında yapılan yüzde 25'lik elektrik ve doğal gaz düzenlemesine ilişkin değerlendirmede bulunan Yılmaz, artışın büyük ölçüde dağıtım maliyetlerinden kaynaklandığını söyledi. Devletin sübvansiyonlarının sürdüğünü vurgulayan Yılmaz, vatandaşın korunmaya devam edileceğini ifade etti.

Türkiye'nin arz güvenliği konusunda sorun yaşanmayacağını belirten Yılmaz, 90 günlük petrol stokunun bulunduğunu ve tedarikin 15 farklı ülkeden sağlandığını kaydetti.

YENİ DÖNEMDE PUANLAR NASIL KULLANILACAK?

"Promosyon ve Sadakat Programı" düzenlemesi kapsamında tüketiciler, biriktirdikleri puanları farklı şekillerde değerlendirebilecek:

Ücretsiz veya indirimli yakıt: Puanlar doğrudan litre bazında indirim veya bedava akaryakıt olarak kullanılabilecek.

Market harcamaları: İstasyon marketlerinde puanla alışveriş imkânı sunulacak.

Dijital cüzdan entegrasyonu: Mobil ödeme sistemleri üzerinden anlık indirimler ve nakit iade kampanyaları düzenlenebilecek.