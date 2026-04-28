Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye genelinde kurban pazarlarında hareketlilik artarken, fiyatlar hem üreticinin hem de vatandaşın en önemli gündem maddesi haline geldi. Büyükbaş kurbanlıklar 100 bin TL'den başlayıp 700 bin TL'ye kadar çıkarken, küçükbaşta ise fiyatlar 15 bin TL ile 50 bin TL arasında değişiyor.

Artan yem, nakliye ve barınma maliyetleri fiyatlara yansırken, piyasada hem talep hem de bütçe dengesi yeniden şekilleniyor.

FİYATLAR 100 BİN TL'DEN 700 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Büyükbaş kurbanlık fiyatları bu yıl 100 bin liradan başlayarak hayvanın cinsine, kilosuna ve bakım şartlarına göre 700 bin liraya kadar yükseliyor. Özellikle iri ve besili hayvanlar yüksek fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Sektör temsilcilerine göre büyükbaş hayvanlarda canlı kilogram fiyatı 450-500 TL bandına kadar yükselmiş durumda. Karkas et fiyatı ise 950-1000 TL seviyesine dayanmış durumda.

KÜÇÜKBAŞTA FİYAT ARALIĞI GENİŞLEDİ

2026 yılı için küçükbaş kurbanlık fiyatları da hayvanın kilosuna, cinsine ve bulunduğu şehre göre geniş bir aralıkta değişiyor. Türkiye genelinde küçükbaş fiyatları ortalama 15 bin TL ile 50 bin TL arasında seyrediyor.

Canlı ağırlığa göre fiyatlar incelendiğinde küçük boy (35–45 kg) hayvanlar 12 bin TL ile 20 bin TL arasında, orta boy (45–60 kg) hayvanlar 18 bin TL ile 30 bin TL arasında, büyük boy (60 kg ve üzeri) hayvanlar ise 30 bin TL ile 45 bin TL arasında satışa sunuluyor. Canlı kilogram fiyatı ise bölgeye göre 230 TL ile 300 TL arasında değişiyor.

HİSSE BEDELLERİ 40 BİN TL'YE YAKLAŞTI

Kurbanlık alımlarında hisseli satışlarda da ciddi artış dikkat çekiyor. Büyükbaşta 30-40 kilogram et veren bir hissenin bedeli 35-40 bin lira aralığına yükselirken, vekaleten kesimlerde yurt içi fiyatlar 17 bin liradan başlıyor. Yurt dışı vekalet bedelleri ise 7 bin lira seviyesinde bulunuyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE FİYATLAR DAHA YÜKSEK

Nakliye ve barınma maliyetlerinin etkisiyle büyükşehirlerde fiyatlar daha yukarıda seyrediyor. İstanbul ve İzmir'de küçükbaş fiyatları 18 bin TL ile 45 bin TL arasında değişirken, Ankara'da 18 bin TL ile 40 bin TL bandında bulunuyor. Anadolu'da ise fiyatların 15 bin TL'den başladığı görülüyor.

Üreticiler ayrıca talepte geçen yıla göre düşüş yaşandığını, birçok vatandaşın yüksek maliyetler nedeniyle kurban kesmekte zorlandığını ifade ediyor.