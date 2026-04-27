Kıymetli metaller piyasasında dengeleri değiştirecek rapor Bank of America’dan (BofA) geldi.

Banka, gümüşün fiziksel arz açığının derinleşmesi durumunda, 2026 yılı sonuna kadar 135 dolar ile 309 dolar arasına fırlayabileceği öngörüsünde bulundu.

Bu tahmin, gümüşün mevcut fiyat seviyelerinin çok ötesinde bir "boğa piyasası" senaryosuna işaret ediyor.

ALTIN-GÜMÜŞ ORANI TARİHİ SEVİYELERİ TETİKLEYEBİLİR

BofA Metal Araştırmaları Başkanı Michael Widmer liderliğindeki ekip, bu çarpıcı tahmini altın-gümüş oranındaki olası sert düşüşlere dayandırıyor.

• 4.320 Dolarlık Altın Baz Alındı: Banka, altının 4.320 dolara ulaştığı bir senaryoda gümüşün potansiyelini hesapladı.



• 135 Dolar Hedefi: Eğer altın-gümüş oranı 2011'deki seviyesine gerilerse fiyatın 135 dolara çıkacağı öngörülüyor.

• 309 Dolar (Stres Senaryosu): Oranın 1980’deki tarihi sıkıştırma dönemindeki gibi düşmesi durumunda ise gümüşün 309 dolara ulaşarak ekstrem bir zirve yapabileceği belirtiliyor.

ARZ AÇIĞI ALTINCI YILINA GİRİYOR

Fiyatları destekleyen temel unsur sadece finansal rasyolar değil, fiziksel piyasadaki ciddi kıtlık.

• Maden Üretimi Yetmiyor: 2025'teki 40,3 milyon onsluk açığın ardından, 2026'da 67 milyon onsluk bir açık daha bekleniyor.

• Stoklar Eriyor: Londra gümüş stoklarındaki keskin düşüş, spot fiyatların vadeli işlemlerin yüzde 39 üzerine çıkmasına neden oldu. Bu durum, piyasada gümüş bulmanın giderek zorlaştığının en net kanıtı olarak görülüyor.

TEKNİK ANALİZ: GÜNCEL GRAFİK NE DİYOR?

Bank of America'nın uzun vadeli şok tahminine karşın, kısa vadede gümüş daha dengeli bir seyir izliyor. 27 Nisan saat 16.23 itibarıyla ons gümüşün teknik tablosu şu şekilde:

• Anlık Fiyat: Ons gümüş 75,42 dolar seviyesinde işlem görüyor.

• Günlük ve Haftalık Performans: Günlük bazda yüzde 0,32, haftalık bazda ise yüzde 6,6'lık bir geri çekilme söz konusu.

• Yıllık Devasa Prim: Kısa vadeli düzeltmelere rağmen gümüş, yıllık bazda yatırımcısına yüzde 127,89 gibi rekor bir getiri sağladı.

• Grafik Özeti: Ocak ayında 121,67 dolar ile zirveyi gören metal, ardından 75 dolara kadar sarkarak bir taban oluşumu gerçekleştirdi.

Analistler, 81,50 dolarlık ara direncin aşılması durumunda BofA raporundaki hedeflerin kademeli olarak fiyatlanmaya başlayabileceğini belirtiyor.

SANAYİ VE YAPAY ZEKA TALEBİ DENGELEYİCİ ROLÜNDE

Güneş panellerindeki gümüş kullanımının azalması beklense de veri merkezleri, yapay zeka altyapısı ve elektrikli araçlar gümüşe olan endüstriyel iştahı diri tutuyor.

Wall Street genelinde tahminler daha muhafazakar kalarak 79-90 dolar aralığında yoğunlaşsa da BofA’nın raporu gümüşün "para" ve "sanayi" arasındaki hibrit gücünün ekstrem durumlarda neler yapabileceğini kanıtlıyor.

Özetle; gümüşün 309 dolarlık stres senaryosuna ulaşması için altının gücünü koruması ve endüstriyel alıcıların sınırlı arza ulaşmak için birbiriyle yarışması gerekiyor.

Mevcut 75,42 dolarlık fiyat, bu devasa hedeflerin hala çok uzağında olsa da fiziksel kıtlık risk primini diri tutuyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.