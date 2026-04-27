Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve petrol piyasalarındaki arz krizi, Türkiye’deki pompa fiyatlarına bu gece yarısı çifte zam olarak yansıyacak.
Brent petrolün varil fiyatının 105 dolar seviyelerini zorlaması ve Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat krizinin derinleşmesi, iç piyasadaki enerji maliyetlerini zirveye taşıdı.
Gazeteci Olcay Aydilek’in sektör kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre bu gece yarısından itibaren hem benzine hem de motorine yüklü miktarda zam geliyor.
Yeni düzenlemeyle motorine 2,28 TL, benzine ise 95 kuruş zam yapılması bekleniyor.
YENİ FİYATLARLA MOTORİN 70 TL BARAJINI YIKTI
Yapılacak düzenleme sonrası, Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşacak.
Özellikle nakliye maliyetlerini doğrudan etkileyen motorin fiyatlarının bazı illerde 75 TL sınırına dayanması bekleniyor.
27 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
• İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 62,76 TL
Motorin: 69,35 TL
LPG: 34,99 TL
• İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 62,62 TL
Motorin: 69,21 TL
LPG: 34,39 TL
Ankara
• Benzin: 63,73 TL
• Motorin: 70,47 TL
• LPG: 34,87 TL
İzmir
• Benzin: 64,01 TL
• Motorin: 70,75 TL
• LPG: 34,79 TL