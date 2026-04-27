Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve petrol piyasalarındaki arz krizi, Türkiye’deki pompa fiyatlarına bu gece yarısı çifte zam olarak yansıyacak.

Brent petrolün varil fiyatının 105 dolar seviyelerini zorlaması ve Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat krizinin derinleşmesi, iç piyasadaki enerji maliyetlerini zirveye taşıdı.

Gazeteci Olcay Aydilek’in sektör kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre bu gece yarısından itibaren hem benzine hem de motorine yüklü miktarda zam geliyor.

Yeni düzenlemeyle motorine 2,28 TL, benzine ise 95 kuruş zam yapılması bekleniyor.

YENİ FİYATLARLA MOTORİN 70 TL BARAJINI YIKTI

Yapılacak düzenleme sonrası, Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşacak.

Özellikle nakliye maliyetlerini doğrudan etkileyen motorin fiyatlarının bazı illerde 75 TL sınırına dayanması bekleniyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

27 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

• İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62,76 TL

Motorin: 69,35 TL

LPG: 34,99 TL

• İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62,62 TL

Motorin: 69,21 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara

• Benzin: 63,73 TL

• Motorin: 70,47 TL

• LPG: 34,87 TL

İzmir

• Benzin: 64,01 TL

• Motorin: 70,75 TL

• LPG: 34,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 69.32
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.75
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 41.11
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 56.04
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 43.44
Gazyağı 84.16
Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
