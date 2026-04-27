İstanbul Boğazı'ndaki lüks Les Ottomans için 1 yıl dolmadan ikinci konkordato başvurusu yapıldı, mahkeme bilirkişi raporu için 60 gün süre verdi.

İstanbul Boğazı'nda yer alan Les Ottomans için bir yıl dolmadan ikinci kez konkordato başvurusu yapıldı. Geçen yıl başlatılan ve geçici olarak kabul edilen ancak Kasım 2025'te mahkeme tarafından reddedilen sürecin ardından yeni bir başvuru süreci başlatıldı.

YENİ BAŞVURU MAHKEMEYE SUNULDU

Les Ottomans oteli için bu kez Kalamos Turizm ve Ticaret A.Ş. üzerinden İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusu gerçekleştirildi.

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNE 60 GÜN

Mahkeme, 16 Mart 2026 tarihli tensip zaptında, konkordato komiser heyetinin sunduğu rapor ve dosya kapsamının incelenmesinin ardından bilirkişi heyetinden rapor alınmasına karar verdi.

Kararda, bilirkişi heyetine raporun sunulması için 60 gün süre tanınırken, iflas idaresi ile müflisin ticari kayıtları üzerinde yerinde inceleme yetkisi de verildi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör
KARAR SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Dosyada, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 45. Hukuk Dairesi'nin 4 Mart 2026 tarihli ilamına da atıf yapıldığı belirtildi. İlgili evrakların tamamlanmasının ardından konkordato talebinin kabul edilip edilmeyeceği netleşecek.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Mahkeme, bir sonraki duruşmanın 11 Haziran 2026 saat 14.35'te yapılmasına karar verdi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
