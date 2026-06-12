Bankacılık sektörüne ilişkin uluslararası değerlendirmelerde önemli bir gelişme yaşandı. Fitch Ratings, Halkbank'ın finansal kapasite notunda yukarı yönlü revizyona gitti.

Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Fitch Ratings bankanın finansal kapasite notunu "b-" seviyesinden "b" seviyesine yükseltti.

HALKBANK'IN KREDİ NOTLARI TEYİT EDİLDİ

Açıklamada, Halkbank'ın uzun vadeli yabancı para ve uzun vadeli yerel para notlarının "BB-" olarak teyit edildiği bildirildi.

Söz konusu notlara ilişkin görünümlerin ise "Durağan" seviyesinde korunduğu belirtildi.

FITCH'TEN HALKBANK'IN KREDİ PROFİLİNE OLUMLU SİNYAL

Fitch'in finansal kapasite notunda yaptığı artış, bankanın kredi profilindeki iyileşmeye işaret eden bir gelişme olarak değerlendirildi.

Bankacılık sektöründe uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not kararları, yatırımcılar ve piyasa aktörleri tarafından yakından takip ediliyor. Halkbank'a ilişkin son değerlendirmede finansal kapasite notunun bir kademe artırılması dikkat çekti.