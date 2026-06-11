Türkiye finansal teknoloji dünyasının öncü markalarından Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş., sermaye piyasalarının geleceğini şekillendirecek büyük bir adım attı.

İstanbul'da düzenlenen ve sektörün kalbini tutan Matriks Zirve 2026, bu yıl "Sermaye Piyasalarının Yapay Zekâ ile Dönüşümü" ana temasıyla kapılarını açtı.

Zirvede, yatırım dünyası, finans sektörü ve teknoloji profesyonellerinden oluşan yaklaşık 800 kişilik dev kitle bir araya geldi.

Sektör profesyonellerini bir araya getiren etkinlikte, yapay zekânın finans dünyasındaki stratejik rolü masaya yatırıldı.

YATIRIMIN YENİ AKILLI YARDIMCILARI SAHNEYE ÇIKTI

Matriks Genel Müdürü Arkın Şengönül ve Matriks AI Takımı tarafından detayları paylaşılan yeni ekosistem, yatırımcıların karar alma süreçlerini kökten değiştirmeyi hedefliyor. Tanıtılan çözümler arasında öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

• MCP: Analitik ve trading süreçlerini optimize eden güçlü altyapı.

• Qodi: Yatırımcıların veri karmaşasında yolunu bulmasını sağlayan akıllı finansal asistan.

• Quantex: Yapay zekâ destekli gelişmiş veri analiz sistemi.

• Qortex: Kurumsal dokümanları demokratikleştiren ve kurumlara yapay zekâ çevikliği kazandıran "AI Ready" platformu.

"AMACIMIZ İNSANIN YERİNE GEÇMEK DEĞİL"

Sermaye piyasalarının 23 yıllık dönüşüm yolculuğuna eşlik ettiklerini belirten Matriks Genel Müdürü Arkın Şengönül, yeni döneme dair vizyonunu şu sözlerle özetledi:

"Yapay zekâ çağında da geleceği sadece teknolojiyle değil; teknoloji ve insanın birlikte ürettiği ortak değerle şekillendirmeyi hedefliyoruz. Burada amacımız yapay zekânın insanların yerine geçmesi değil; aksine onların çok daha hızlı karar almalarına ve daha verimli çalışmalarına destek olmaktır."

Algoritmik işlemlerden kripto varlıklara, veri ekonomisinden "AI Ready" kurum kültürüne kadar finansın geleceğini ilgilendiren tüm kritik başlıkların tartışıldığı Matriks Zirve 2026, sermaye piyasalarında yapay zekâ tabanlı dönüşümün en önemli mil taşlarından biri olarak kayıtlara geçti.