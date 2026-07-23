Makroekonomik dinamikler, operasyonel gelişmeler ve yasal düzenlemeler ışığında hazırlanan raporda; Gedik Yatırım’ın 21-22 Temmuz tarihlerinde yayımladığı beklentiler baz alınarak öne çıkan şirketlerin 2Ç26 net kâr tahminleri ile çeyreklik ve yıllık değişim oranları netleşti.

Raporlanan 16 dev şirketin kâr tahminleri ve önceki dönemlere göre beklenen değişimleri şu şekilde:

• TUPRS (TÜPRAŞ): 2Ç26 net kâr beklentisi 30.591 milyon TL (Çeyreklik: %670,6 artış, Yıllık: %160,7 artış).

• AKBNK (Akbank): 2Ç26 net kâr beklentisi 15.307 milyon TL (Çeyreklik: %20,2 düşüş, Yıllık: %37,6 artış).

• VAKBN (Vakıf Bank): 2Ç26 net kâr beklentisi 14.332 milyon TL (Çeyreklik: %4,7 düşüş, Yıllık: %42,9 artış).

• ISCTR (İş Bankası): 2Ç26 net kâr beklentisi 11.518 milyon TL (Çeyreklik: %43,4 düşüş, Yıllık: %33,7 düşüş).

• RGYAS (Rönesans Gayrimenkul Yatırım): 2Ç26 net kâr beklentisi 4.455 milyon TL (Çeyreklik: %48,7 artış, Yıllık: %21,5 artış).

• AYGAZ (Aygaz): 2Ç26 net kâr beklentisi 2.917 milyon TL (Çeyreklik: %1919,6 artış, Yıllık: %129,3 artış).

• Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB): 2Ç26 net kâr beklentisi 2.824 milyon TL (Çeyreklik: %1,3 düşüş, Yıllık: %16,5 düşüş).

• ALBRK (Albaraka Türk): 2Ç26 net kâr beklentisi 1.891 milyon TL (Çeyreklik: %109,2 artış, Yıllık: %50,6 artış).

• ANHYT (Anadolu Hayat Emeklilik): 2Ç26 net kâr beklentisi 1.861 milyon TL (Çeyreklik: %12,1 artış, Yıllık: %40,3 artış).

• TABGD (TAB Gıda): 2Ç26 net kâr beklentisi 1.360 milyon TL (Çeyreklik: %466,3 artış, Yıllık: %9,3 düşüş).

• OYAKC (Oyak Çimento): 2Ç26 net kâr beklentisi 1.118 milyon TL (Çeyreklik: %919,0 artış, Yıllık: %67,0 düşüş).

• AKSA (Aksa Akrilik): 2Ç26 net kâr beklentisi 1.060 milyon TL (Çeyreklik: %46,5 artış).

• CIMSA (Çimsa): 2Ç26 net kâr beklentisi 716 milyon TL (Çeyreklik: %4,4 artış, Yıllık: %24,4 düşüş).

• LOGO (Logo Yazılım): 2Ç26 net kâr beklentisi 356 milyon TL (Çeyreklik: %154,4 artış, Yıllık: %2,6 düşüş).

• BRISA (Brisa): 2Ç26 net kâr beklentisi 253 milyon TL (Çeyreklik: %745,5 artış).

• INDES (İndeks Bilgisayar): 2Ç26 net kâr beklentisi 155 milyon TL (Çeyreklik: %54,7 düşüş, Yıllık: %5,0 artış).

ÖNE ÇIKAN İSİMLER

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• Sıçrama Yapanlar: Aygaz (AYGAZ) ve Oyak Çimento (OYAKC), çeyreklik bazda sırasıyla %1919,6 ve %919,0 ile en yüksek kâr artışı ivmesini yakalaması beklenen şirketler arasında öne çıktı.

• TÜPRAŞ Zirvede: Nominal kâr miktarı bakımından 30,59 milyar TL seviyesindeki beklentiyle TÜPRAŞ (TUPRS), listelenen şirketler arasında en yüksek net kâr beklentisine sahip şirket oldu.

• Zarardan Kâra Geçenler: AKSA ve BRISA şirketleri, bir önceki yılın aynı çeyreğindeki zararlarının (sırasıyla -30 mn TL ve -765 mn TL) ardından 2Ç26 döneminde kâra geçiş sinyali verdi.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 314.25 15.076.895.477,75 % -2.1 15:48 TRALT 51.05 13.658.938.549,15 % 2.43 15:48 ASELS 375.75 11.662.150.042,25 % 1.55 15:48 SASA 2.66 9.489.339.800,08 % 0.76 15:48 ISCTR 12.93 6.483.470.519,28 % -1 15:48 Tüm Hisseler

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