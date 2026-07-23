Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Temmuz haftasına ilişkin rezerv verilerini açıkladı. Buna göre, hem brüt hem de net uluslararası rezervlerde düşüş yaşanırken, swap hariç net rezervler yeniden 40 milyar doların altına geriledi.

BRÜT REZERVLER 160,5 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

TCMB verilerine göre, 17 Temmuz haftasında brüt rezervler 2,8 milyar dolar azalarak 160,5 milyar dolar seviyesine indi.

NET REZERVLERDE 5 MİLYAR DOLARI AŞAN DÜŞÜŞ

Aynı dönemde net uluslararası rezervler 56,3 milyar dolardan 51,2 milyar dolara gerileyerek haftalık bazda 5,1 milyar dolarlık düşüş kaydetti.

SWAP HARİÇ NET REZERV YENİDEN 40 MİLYAR DOLARIN ALTINDA

Piyasaların yakından takip ettiği swap hariç net rezervler ise haftalık bazda 4,8 milyar dolar azalarak 37,7 milyar dolara düştü.

Böylece temmuz ayının başında 40 milyar doların üzerine çıkan swap hariç net rezervler, yeniden bu seviyenin altına gerilemiş oldu.