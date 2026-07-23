Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı toplantısında piyasa beklentilerine paralel bir karara imza atarak politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu.

Günün ilk yarısında pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 sularında önceki kapanışına göre 59,82 puan (yüzde 0,42) artışla 14.198,68 puana ulaşmıştı.

Karar açıklandığı anda ilk tepki olarak 14.228 puanı test eden endeks, gelen kar satışlarıyla saat 14:40 itibarıyla 14.130 puan seviyelerine çekildi. Piyasada toplam işlem hacmi 86,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Sektörel tarafta ayrışmalar dikkat çekti:

• Sektör Lideri: Yüzde 5,23 yükselişle madencilik sektörü günün en çok kazandıranı oldu.

• En Çok Kaybettiren: Yüzde 3,95 düşüşle finansal kiralama ve faktoring sektörü geride kaldı.

• Ana Endeksler: Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi ise yüzde 0,09 prim yaptı.

FAİZ KARARI SONRASI HİSSELERDE PARA GİRİŞ VE ÇIKIŞ YARIŞI

Faiz kararı sonrasında hisse bazında belirgin para hareketleri yaşandı. Saat 14:40 verilerine göre BIST 100’de en çok nakit girdisi ve çıktısı yaşanan şirketler şu şekilde sıralandı:

En Çok Para Girişi Yaşanan Hisseler:



• EREGL (Eğreyli Demir Çelik): 207.032.101 TL para girişi | Fiyat: 44,16 TL (Yüzde 4,55)

• ASELS (Aselsan): 204.793.087 TL para girişi | Fiyat: 378,00 TL (Yüzde 2,16)

• TUPRS (TÜPRAŞ): 160.539.713 TL para girişi | Fiyat: 316,00 TL (Yüzde 0,72)

• PSGYO (Pasifik GYO): 73.217.285 TL para girişi | Fiyat: 3,90 TL (Yüzde 8,33)

• PETKM (Petkim): 46.397.037 TL para girişi | Fiyat: 22,82 TL (Yüzde 2,70)

• KCHOL (Koç Holding): 41.669.953 TL para girişi | Fiyat: 203,30 TL (-Yüzde 0,49)

• HEKTS (Hektaş): 40.270.442 TL para girişi | Fiyat: 3,12 TL (Yüzde 1,63)

• AKSEN (Aksa Enerji): 38.425.416 TL para girişi | Fiyat: 108,70 TL (-Yüzde 6,29)

En Çok Para Çıkışı Yaşanan Hisseler:



• THYAO (Türk Hava Yolları): -715.286.048 TL para çıkışı | Fiyat: 314,75 TL (-Yüzde 1,95)

• TRALT (Türk Altın İşletmeleri): -283.630.014 TL para çıkışı | Fiyat: 51,55 TL (Yüzde 3,43)

• TTKOM (Türk Telekom): -162.615.799 TL para çıkışı | Fiyat: 56,70 TL (-Yüzde 3,32)

• TCELL (Turkcell): -130.238.426 TL para çıkışı | Fiyat: 106,40 TL (-Yüzde 4,14)

• YKBNK (Yapı Kredi): -123.948.311 TL para çıkışı | Fiyat: 33,02 TL (-Yüzde 0,36)

• ISCTR (İş Bankası): -116.296.460 TL para çıkışı | Fiyat: 12,98 TL (-Yüzde 0,61)

• KRDMD (Kardemir D): -115.943.540 TL para çıkışı | Fiyat: 41,92 TL (-Yüzde 0,10)

• DSTKF (Destek Faktoring): -111.538.809 TL para çıkışı | Fiyat: 1.983,00 TL (-Yüzde 5,57)

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 14.300 ve 14.400 puan seviyelerinin kritik direnç; aşağı yönlü sarkmalarda ise 14.100 ve 14.000 puanın önemli destek konumunda bulunduğunu vurguluyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 314.25 15.076.895.477,75 % -2.1 15:48 TRALT 51.05 13.658.938.549,15 % 2.43 15:48 ASELS 375.75 11.662.150.042,25 % 1.55 15:48 SASA 2.66 9.489.339.800,08 % 0.76 15:48 ISCTR 12.93 6.483.470.519,28 % -1 15:48 Tüm Hisseler

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