Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektörünün haftalık mali göstergelerini açıkladı.

Verilere göre toplam kredi hacmi haftalık bazda yataya yakın bir seyir izlerken, kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki çözülme sürdü ve toplam mevduat yeniden 30,5 trilyon TL'nin üzerine çıktı.

KKM 200 MİLYON TL SINIRINA GERİLEDİ

Sermaye piyasalarının ve ekonomi yönetiminin yakından takip ettiği KKM büyüklüğünde düşüş ivmesi korundu.

KKM hacmi haftalık bazda 3 milyon TL daha azalarak 202 milyon TL seviyesine kadar geriledi.

KREDİLERDE KARIŞIK SEYİR: BİREYSEL DÜŞERKEN TİCARİ ARTIYOR

Sektörün toplam kredi hacmi önceki haftaya kıyasla yatay kalarak 26 trilyon 749,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Kredi alt kalemlerinde ise bireysel ve ticari taraf arasında belirgin bir ayrışma yaşandı:

• Tüketici Kredileri: 3 trilyon 371 milyar TL seviyesine geriledi.

• Bireysel Kredi Kartları: Kan kaybetmeyi sürdürerek 3 trilyon 227,9 milyar TL'ye indi.

• Ticari ve Diğer Krediler: Yükselişini sürdürerek 20 trilyon 150,3 milyar TL'ye ulaştı.

• Taksitli Ticari Krediler: 4 trilyon 137,2 milyar TL seviyesine yükseldi.

• Kurumsal Kredi Kartları: 1 trilyon 10,7 milyar TL seviyesine çekildi.

• Takipteki Alacaklar: Artış eğilimini devam ettirerek 800,5 milyar TL oldu.

MEVDUATTA GÜÇLÜ SEYİR VE ÖZKAYNAK YAPISI

Bankacılık sektörünün topladığı toplam mevduat, yükseliş eğilimiyle 30 trilyon 567,5 milyar TL'ye ulaşırken; toplam menkul kıymetler 7 trilyon 759 milyar TL seviyesine geriledi.

Diğer öne çıkan finansal kalemler ise şu şekilde gerçekleşti:

• Gayrinakdi Krediler: 10 trilyon 844,9 milyar TL'ye çıktı.

• Sektörün Yasal Özkaynakları: Güçlenerek 5 trilyon 796,7 milyar TL seviyesine yükseldi.

• Net Döviz Pozisyonu: Bankacılık sektörünün net genel döviz pozisyonu 52,54 milyar TL olarak kaydedildi. (Bilanço içi açık pozisyon -2 trilyon 420,8 milyar TL; bilanço dışı fazla pozisyon ise 2 trilyon 473,4 milyar TL oldu.)