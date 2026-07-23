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Bugün TAV Havalimanları (TAVHL) 1. taksit kâr payı ve Katılımevim (KTLEV) 4. taksit temettü ödemeleri hissedarların hesaplarına aktarıldı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 23 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı resmi bildirimle temettü hak kullanım ödemelerinin tamamlandığını duyurdu.

Açıklanan verilere göre TAV Havalimanları Holding (TAVHL) 1. taksit kâr payı ödemesi ile Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV) 4. taksit temettü ödemeleri 23 Temmuz 2026 itibarıyla hissedarların hesaplarına aktarıldı.

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TEMETTÜ ÖDEMELERİNİN DETAYLARI

Nakit kâr payı hak kullanım tarihi 21 Temmuz 2026 olan şirketlerin hisse başına ödediği brüt ve net temettü miktarları şu şekilde:

• TAV Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) – 1. Taksit:

o Brüt Temettü: Hisse başına 1,8049898 TL
o Net Temettü: Hisse başına 1,5342413 TL
o Hak Kullanım Tarihi: 21 Temmuz 2026

2 şirketin temettü ödemesi hesaplara yattı, Görsel 1

• Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) – 4. Taksit:

o Brüt Temettü: Hisse başına 0,0966183 TL
o Net Temettü: Hisse başına 0,0821255 TL
o Hak Kullanım Tarihi: 21 Temmuz 2026

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Hisse Fiyat Hacim Fark Saat
THYAO 312.75 17.683.766.061,00 % -2.57 18:10
TRALT 50.55 16.286.358.672,65 % 1.42 18:10
ASELS 376.25 15.308.780.718,25 % 1.69 18:10
SASA 2.65 12.586.725.851,05 % 0.38 18:10
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