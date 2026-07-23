Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilim ve küresel enerji rotalarında artan güvenlik riskleri, petrol piyasalarında sert yükselişleri beraberinde getirdi.

Hürmüz ve Babülmendep boğazlarındaki sevkiyat endişeleri ile bölgedeki enerji altyapılarına yönelik karşılıklı tehditler neticesinde Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,5 değer kazanarak 100,17 dolara tırmandı.

Bu gelişmeyle birlikte Brent petrol, 27 Mayıs’tan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

GÜNCEL PİYASA FİYATLAMALARI

Dün günün kapanışını 94,07 dolar seviyesinden gerçekleştiren Brent petrol vadeli varil fiyatı, bugün saat 16.16 itibarıyla yüzde 6,5'lik sert yükselişle 100,17 dolar seviyesini test etti.

Eş zamanlı olarak ABD tipi Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yükselerek 91,54 dolardan alıcı buldu.

FİYATLARI TIRMANDIRAN KRİTİK GELİŞMELER

Petrol fiyatlarındaki dik tırmanışın arkasında, kritik deniz boğazlarındaki abluka kararları ile ABD ve İran hattında karşılıklı sertleşen retorikler yer alıyor:

• Husilerin Deniz Ablukası ve Tanker Saldırıları: Yemen'deki İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, 20 Temmuz’da Suudi Arabistan'a deniz ablukası başlattıklarını duyurmuştu. Dün gece ise geçiş yasağına uymadığı gerekçesiyle Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerinin İHA ve füzelerle hedef alındığı bildirildi.

• Trump’ın İran Uyarısı: ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Husilerin bölgedeki olası yeni saldırılarından doğrudan İran'ı sorumlu tutacaklarını ilan etti.

• Karşılıklı Enerji Altyapısı Tehditleri: Tarafların bölgesel üslere yönelik misillemeleri sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Mecid Musevi, Trump'ın söylemlerine yanıt vererek bölgedeki ABD müttefiklerinin enerji tesislerinin hedef alınabileceği sinyalini verdi.

Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı gibi küresel petrol ticaretinin ana damarlarında artan bu riskler, küresel arz güvenliğine dair endişeleri derinleştirmeye devam ediyor.

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