Orta Doğu'da yeniden yükselen jeopolitik gerilim küresel piyasalarda sert fiyat hareketlerine neden oldu. ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonları ve İran petrolüne tanınan geçici muafiyeti kaldırması sonrası Brent petrol 76 dolar seviyesine yaklaşırken, yatırımcıların güvenli liman talebi ve enflasyon beklentileri yeniden gündeme geldi. Altın fiyatları baskı altında kalırken, gümüşte de geri çekilme yaşandı.

ABD'DEN İRAN PETROLÜNE YENİ YAPTIRIM

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), İran menşeli ham petrol, petrokimya ve petrol ürünlerine tanınan geçici genel lisansı kaldırdı.

Buna göre 7 Temmuz itibarıyla İran menşeli petrol ve ilgili ürünlerin satın alınması, yüklenmesi ve ticaretine yönelik yeni işlemlere izin verilmeyecek. Önceki lisans kapsamında başlatılan işlemlerin tamamlanması için ise 17 Temmuz'a kadar süre tanındı.

BRENT PETROL 76 DOLARA YAKLAŞTI

Jeopolitik risklerin etkisiyle enerji piyasalarında alımlar hız kazandı.

Brent petrol önceki gün 72 dolar seviyesini kapattı.

Dün yüzde 5,46 yükselerek 75,93 dolara çıktı.

Gün içinde 76,60 dolar seviyesini test ederek son iki ayın en yüksek seviyesini gördü.

Bugün ise 76 doların hemen altında dengelenmeye çalışıyor.

Analistler, Hürmüz Boğazı'na ilişkin arz endişelerinin petrol fiyatlarını desteklediğini belirtiyor.

ALTIN VE GÜMÜŞTE BASKI SÜRÜYOR

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon beklentilerini artırması, faiz görünümüne ilişkin belirsizlikleri de beraberinde getirdi.

Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın dün yüzde 1,42 düşüşle 4.106 dolardan kapanırken, bugün 4.125 dolar civarında işlem görüyor.

Yurt içinde ise gram altın 6.215 TL, çeyrek altın 10.162 TL seviyelerinde fiyatlanıyor.

Gümüş tarafında da dalgalı seyir devam ediyor. Dün 62 dolar seviyesini gören ons gümüş, bugün sabah saatlerinde 60,48 dolar seviyesine kadar geriledi.