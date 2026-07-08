Google Haberler

Motorine 76 kuruş daha zam geldi. İki günde toplam artış 2,09 TL'ye ulaştı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.

Motorin fiyatlarına bir zam daha geldi. Motorinin litre fiyatı 8 Temmuz itibarıyla 76 kuruş arttı. Böylece dün pompaya yansıyan 1 lira 33 kuruşluk artışın ardından iki günde toplam zam 2 lira 9 kuruşa ulaştı. Zam sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları yeniden değişti.

MOTORİNE İKİ GÜNDE 2,09 TL ZAM

Akaryakıt fiyatlarındaki artış sürüyor. Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruş zam uygulanırken, dün gelen 1 lira 33 kuruşluk artışla birlikte iki günde toplam zam 2,09 TL oldu.

Zam sonrası araç sahipleri güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından takip etmeye başladı.

Çeyrek altın fiyatları! Altında yön arayışı 8 Temmuz 2026 Çeyrek altın fiyatları! Altında yön arayışı 8 Temmuz 2026

8 TEMMUZ 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 62,87 TL
Motorin: 66,78 TL
LPG: 31,19 TL

Motorinde 2 günde 2,09 TL zam! İl il güncel akaryakıt fiyatları, Görsel 1

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 62,68 TL
Motorin: 66,63 TL
LPG: 30,59 TL

Dolar kaç TL? Euro ne kadar? İşte 8 Temmuz güncel kurlar Dolar kaç TL? Euro ne kadar? İşte 8 Temmuz güncel kurlar

Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 63,82 TL
Motorin: 67,90 TL
LPG: 31,19 TL

Motorinde 2 günde 2,09 TL zam! İl il güncel akaryakıt fiyatları, Görsel 2

İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 64,06 TL
Motorin: 68,17 TL
LPG: 30,99 TL

BRENT PETROL 76 DOLARA YAKLAŞTI

Orta Doğu'da yeniden yükselen tansiyon, petrol fiyatlarını da yukarı taşıdı. Hürmüz Boğazı'ndaki arz güvenliğine ilişkin endişelerle Brent petrol 76 dolar seviyesine yaklaşırken, uzmanlar fiyatların bu seviyelerde kalıcı olması durumunda akaryakıt fiyatlarında yeni artışların gündeme gelebileceğini belirtiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 66.76
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.86
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 32.31
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 47.1
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 37.39
Gazyağı 59.23
Tüm Akaryakıt Fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve Akdeniz ürün fiyatları dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu unsurlardaki değişimler doğrultusunda rafineri çıkış fiyatları güncellenirken, dağıtım ve bayi paylarının eklenmesiyle pompa fiyatları belirleniyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çeyrek altın fiyatları! Altında yön arayışı 8 Temmuz 2026Çeyrek altın fiyatları! Altında yön arayışı 8 Temmuz 2026
Dolar kaç TL? Euro ne kadar? İşte 8 Temmuz güncel kurlarDolar kaç TL? Euro ne kadar? İşte 8 Temmuz güncel kurlar

Google Haberler