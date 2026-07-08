Motorin fiyatlarına bir zam daha geldi. Motorinin litre fiyatı 8 Temmuz itibarıyla 76 kuruş arttı. Böylece dün pompaya yansıyan 1 lira 33 kuruşluk artışın ardından iki günde toplam zam 2 lira 9 kuruşa ulaştı. Zam sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları yeniden değişti.

MOTORİNE İKİ GÜNDE 2,09 TL ZAM

Akaryakıt fiyatlarındaki artış sürüyor. Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruş zam uygulanırken, dün gelen 1 lira 33 kuruşluk artışla birlikte iki günde toplam zam 2,09 TL oldu.

Zam sonrası araç sahipleri güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından takip etmeye başladı.

8 TEMMUZ 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 62,87 TL

Motorin: 66,78 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 62,68 TL

Motorin: 66,63 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 63,82 TL

Motorin: 67,90 TL

LPG: 31,19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 64,06 TL

Motorin: 68,17 TL

LPG: 30,99 TL

BRENT PETROL 76 DOLARA YAKLAŞTI

Orta Doğu'da yeniden yükselen tansiyon, petrol fiyatlarını da yukarı taşıdı. Hürmüz Boğazı'ndaki arz güvenliğine ilişkin endişelerle Brent petrol 76 dolar seviyesine yaklaşırken, uzmanlar fiyatların bu seviyelerde kalıcı olması durumunda akaryakıt fiyatlarında yeni artışların gündeme gelebileceğini belirtiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve Akdeniz ürün fiyatları dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu unsurlardaki değişimler doğrultusunda rafineri çıkış fiyatları güncellenirken, dağıtım ve bayi paylarının eklenmesiyle pompa fiyatları belirleniyor.