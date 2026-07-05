Benzin 64 TL'ye yaklaştı! 5 Temmuz 2026 güncel akaryakıt fiyatları açıklandı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları.
Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri pompaya yansırken, sürücüler güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından takip ediyor.
Peki, 5 Temmuz 2026 Pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte il il güncel liste...
BENZİN, MOTORİN VE LPG'DE SON FİYATLAR
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 62,85 TL
Motorin: 64,69 TL
LPG: 31,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 62,66 TL
Motorin: 64,50 TL
LPG: 30,59 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 63,80 TL
Motorin: 65,76 TL
LPG: 31,19 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 64,04 TL
Motorin: 66,03 TL
LPG: 30,99 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?
Akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatları, döviz kuru, ÖTV ve rafineri fiyatlamalarındaki değişimlere bağlı olarak belirleniyor. Bu kalemlerde yaşanan hareketlilik pompaya yansıyan fiyatların sık sık değişmesine neden oluyor.