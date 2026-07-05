Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri pompaya yansırken, sürücüler güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından takip ediyor.

Peki, 5 Temmuz 2026 Pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte il il güncel liste...

BENZİN, MOTORİN VE LPG'DE SON FİYATLAR

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 62,85 TL

Motorin: 64,69 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 62,66 TL

Motorin: 64,50 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 63,80 TL

Motorin: 65,76 TL

LPG: 31,19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 64,04 TL

Motorin: 66,03 TL

LPG: 30,99 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatları, döviz kuru, ÖTV ve rafineri fiyatlamalarındaki değişimlere bağlı olarak belirleniyor. Bu kalemlerde yaşanan hareketlilik pompaya yansıyan fiyatların sık sık değişmesine neden oluyor.