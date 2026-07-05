ASTOR hissesinde haftalık aracı kurum verileri yatırımcıların odağında yer aldı. Toplam 5 milyon 99 bin 531 lot alıma karşılık 4 milyon 502 bin 645 lot satış gerçekleşirken, hissede 596 bin 886 lot net alım kaydedildi. Alım tarafında Tera Yatırım ve Bank of America, satış tarafında ise İş Yatırım ve Garanti BBVA Yatırım öne çıktı.

Tera Yatırım yüzde 22,57 payla en fazla alım yapan kurum olurken, Bank of America yüzde 13,03 payla ilk üçte yer aldı.

ASTOR'DA EN ÇOK ALAN ARACI KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Pay Tera Yatırım 1.498.065 %22,57 Gedik Yatırım 1.444.516 %21,76 Bank of America 865.067 %13,03 Yatırım Finansman 792.666 %11,94 Ak Yatırım 499.217 %7,52

ASTOR'DA EN ÇOK SATAN ARACI KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Pay İş Yatırım 1.200.500 lot satış %18,08 Garanti BBVA Yatırım 1.192.018 lot satış %17,96 TEB Yatırım 1.160.583 lot satış %17,48 Tacirler Yatırım 479.894 lot satış %7,23 Turkish Yatırım 469.650 lot satış %7,07

TERA VE GEDİK TOPLAM ALIMIN YÜZDE 44'ÜNÜ YAPTI

Haftanın en dikkat çeken verilerinden biri de ilk iki sıradaki kurumların ağırlığı oldu. Tera Yatırım %22,57, Gedik Yatırım ise %21,76 payla toplam alımların yaklaşık %44,33'ünü gerçekleştirdi.

ASTOR'DA SON DURUM NE? BİLMENİZ GEREKENLER

Astor Enerji (ASTOR) hissesi, haftanın son işlem gününü 319 TL ile tamamlamıştı. Şirket geçtiğimiz, TEİAŞ ile imzaladığı 816 milyon TL'lik yeni iş sözleşmesi, ABD'li bir firmayla yapılan 71,98 milyon dolarlık dev trafo satışı ve kayıtlı sermaye tavanının 40 milyar TL'ye çıkarılmasına yönelik Ticaret Bakanlığı onayı gibi kritik gelişmelerle gündemde yer almıştı.

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