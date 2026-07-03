Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bahse konu paylaşımların tamamen asılsız olduğunu duyurarak spekülasyonlara son noktayı koydu.

Yapılan resmi açıklamada, savunma sanayiinin göz bebeği olan kurumun stratejik önemine vurgu yapıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve milli gücünün en önemli sütunlarından biri olan ASELSAN gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, gerçeklerle bağdaşmayan art niyetli açıklama ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan "ASELSAN’ın ABD menşeili bir şirkete satılacağına" dair iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır.



Türkiye’nin savunma sanayiindeki yerli ve milli gücünün en önemli sütunlarından biri olan ASELSAN… pic.twitter.com/cXXaldJbuX — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) July 3, 2026

ASELS ALIMLARI YÜKSELDİ

Asılsız iddiaların ardından resmi yalanlamanın gelmesi, Borsa İstanbul'da işlem gören ASELSAN (ASELS) hisselerine adeta can suyu oldu. Güne spekülasyonları yıkarak başlayan hissede hareketli saatler yaşandı:

• Açılış Seviyesi: Dünkü kapanış seviyesi olan 384,75 TL’nin üzerinde, 386 TL ile güne başladı.

Günün Zirvesi: Sürekli işlemlerin başlaması ve yalanlama haberinin pekişmesiyle alımlar hızlandı ve hisse 397,75 TL seviyesine kadar tırmandı.

• Anlık Seyir: Gün içinde kâr satışlarıyla bir ara 388 TL'nin altına sarksa da saat 13:50 itibarıyla yüzde 3 artıda 396 TL bandında dengelendi.

1,7 TRİLYON TL'LİK DEV DEĞER

Borsa İstanbul'un en güvenilir ve köklü şirketlerinin başında gelen savunma sanayii devi, aynı zamanda piyasa değeriyle de gövde gösterisi yapıyor.

ASELSAN, 1 trilyon 785 milyar 240 milyon TL seviyesindeki devasa piyasa değeriyle Borsa İstanbul’un en değerli şirketlerinden biri olarak konumunu korumaya devam ediyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASTOR 323.75 12.056.859.460,75 % 7.29 14:03 AKBNK 74.85 9.692.581.902,75 % -3.98 14:03 ASELS 395.5 9.096.432.930,25 % 2.79 14:03 YKBNK 38.74 5.903.427.209,06 % -4.35 14:03 THYAO 332 5.800.569.669,75 % -0.38 14:03 Tüm Hisseler

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