Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan haziran ayı dış ticaret ve enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, yaptığı açıklamada, "Haziran ayında takvim etkisinin de katkısıyla ihracat ve ithalat güçlü seyretti. Küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen ihracat dirençli görünümünü sürdürdü. İkinci çeyrekte ihracat yıllık yüzde 10,2 artarken, yıllıklandırılmış ihracat 277,9 milyar dolara ulaştı. İthalat artışı ise yüzde 4,6 ile daha sınırlı gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Enerji fiyatlarındaki gelişmelere de dikkat çeken Şimşek, "İhracatta olumlu görünüme rağmen, enerji fiyatlarındaki artışın gecikmeli etkileri önümüzdeki dönemde dış ticaret dengesinde etkili olacaktır." dedi.

Cari dengeye ilişkin beklentilerini de paylaşan Şimşek, "Cari açığın yılın kalanında sınırlı artmasını öngörmekle birlikte sürdürülebilir seviyelerde kalacağını değerlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haziran ayında takvim etkisinin de katkısıyla ihracat ve ithalat güçlü seyretti.



Küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen ihracat dirençli görünümünü sürdürdü. İkinci çeyrekte ihracat yıllık yüzde 10,2 artarken, yıllıklandırılmış ihracat 277,9 milyar dolara ulaştı. İthalat… pic.twitter.com/AvxebQw5bA — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 3, 2026

Bakan Şimşek, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Güçlenen makroekonomik çerçeve ve uyguladığımız politikalar sayesinde ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığı artmaya devam ederken, dış dengede kalıcı ve sürdürülebilir iyileşme de desteklenmektedir."

Kaynak: Ekonomim

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