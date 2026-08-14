2007 yılında Londra'da kurulan Private Drama Events, özel partiler, tiyatral organizasyonlar ve farklı konseptlerde deneyim etkinlikleri düzenliyordu. Şirket, kendisini “hikâye anlatım ajansı” olarak tanımlıyordu.

Şirketin mali sorunlar nedeniyle 6 Ağustos 2026'da administration sürecine girdiği belirtildi. İngiltere'de mali sıkıntı yaşayan şirketler için uygulanan bu süreçte, işletmenin kurtarılması veya borçlarının yeniden yapılandırılması amaçlanabiliyor. Ancak yeniden yapılandırmanın mümkün olmaması halinde şirketin varlıklarının satılması ve tasfiye edilmesi de gündeme gelebiliyor.

KATY PERRY VE JEFF BEZOS DA KONUKLAR ARASINDAYDI

Private Drama Events'in müşterileri arasında dünyaca ünlü isimlerin de bulunması dikkat çekti.

Şirket, şarkıcı Katy Perry'nin 2024 yılında Venedik'te düzenlediği 40. yaş günü kutlamasının organizasyonunu üstlendi. Orient Express konseptinin kullanıldığı etkinliğe Jeff Bezos ve Lauren Sánchez gibi isimler de katıldı.

Şirket ayrıca tarihi lüks Belmond Pullman trenlerinde cinayet gizemi temalı özel geceler gibi farklı organizasyonlar gerçekleştirdi.

ŞİRKETİN 10 ÇALIŞANI BULUNUYOR

Companies House kayıtlarında şirketin 2025 yılı hesaplarının teslim süresinin geçtiği görülürken, Private Drama Events'in yaklaşık 10 tam zamanlı çalışanı bulunuyor. Şirketin sosyal medya hesaplarında ise 100 bini aşkın takipçisi olduğu belirtiliyor.

Süreç kapsamında Quantuma Advisory Limited'den Nicholas Simmonds ve Chris Newell, şirkete bağımsız yönetici olarak atandı.

ŞİRKETİN GELECEĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

İngiltere'deki administration süreci, şirketin yeniden yapılandırılarak faaliyetlerine devam etmesinden varlıklarının satılması yoluyla tamamen tasfiye edilmesine kadar farklı sonuçlar doğurabiliyor.

Private Drama Events'in hangi seçenekle yoluna devam edeceğine ilişkin nihai karar ise henüz açıklanmadı.

Seyahat sektöründe 2026 yılında artan maliyetler ve operasyonel sorunlar şirketler üzerindeki baskıyı artırırken, farklı ülkelerde faaliyet gösteren AVG Travels, GoPlay Sports, Havantur, Vegas Vacations ve North America Destinations gibi şirketlerin de mali sorunlar nedeniyle faaliyetlerini durdurduğu veya iflas süreçleriyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Kaynak: Dünya