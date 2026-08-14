Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklandığı ödemeler dengesi verilerinden derleyerek hazırladığı "Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni"ni yayımladı.

Açıklanan verilere göre yalnızca Haziran 2026 döneminde gerçekleşen net UDY girişi ise 210 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Böylece 2003 yılından bu yana Türkiye'ye çekilen toplam doğrudan yatırım miktarı 292 milyar doları geride bıraktı.

DÜŞÜŞÜN NEDENİ YÜKSEK HACİMLİ TASFİYELER

İlk yarıda kaydedilen 4,2 milyar dolarlık toplam doğrudan yatırım kalemleri şu şekilde dağıldı:

• Yatırım Sermayesi: 3,7 milyar dolar (Geçen yıla göre yalnızca yüzde 6 geriledi)

• Borçlanma Araçları: 1,7 milyar dolar

• Gayrimenkul Satışı: 1,3 milyar dolar (Yabancılara yapılan satışlar)

Toplam yatırımlardaki yüzde 31'lik sert düşüşün ana nedeni olarak, 2,4 milyar dolar değerindeki yatırım tasfiyeleri öne çıktı.

Özellikle haziran ayında gerçekleşen yüksek hacimli sermaye çıkışları ve tasfiye kalemi toplam rakamı aşağı çekti.

ASLAN PAYI TOPTAN VE PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN

2026'nın ilk altı ayında ülkeye giren 3,7 milyar dolarlık yatırım sermayesinde en çok tercih edilen sektörler ve payları şu şekilde sıralandı:

• Toptan ve Perakende Ticaret: 847 milyon dolar (yüzde 23 pay)

• Bilgi ve İletişim: Yüzde 13 pay

• Finans ve Sigorta Faaliyetleri: Yüzde 12 pay

EN ÇOK YATIRIM HOLLANDA, ALMANYA VE ABD'DEN GELDİ

Tarihsel olarak (2003-2025 dönemi) Türkiye'ye yapılan doğrudan yatırımlarda yüzde 59'luk dev bir paya sahip olan Avrupa Birliği (AB-27) ülkelerinin payı, 2026'nın ilk yarısında yüzde 52 seviyesine çekildi.

Yılın ilk 6 ayında Türkiye'ye en fazla sermaye getiren ilk 5 ülke ve toplam yatırımlar içerisindeki payları şöyle oldu:

• Hollanda: Yüzde 23

• Almanya: Yüzde 15

• ABD: Yüzde 15

• Birleşik Krallık (İngiltere): Yüzde 11

• Birleşik Arap Emirlikleri (BAE): Yüzde 10