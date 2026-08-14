THY'nin 2026 yılının ilk 6 ayında net kârı yıllık bazda yüzde 25 gerileyerek 18,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin satış gelirleri ise yüzde 43 artışla 585,1 milyar TL'ye yükseldi.

EN YÜKSEK HEDEF FİYAT 508,50 TL

Açıklanan hedef fiyatlar arasında en yüksek seviye 508,50 TL ile Ziraat Yatırım tarafından verildi. GCM Yatırım'ın hedef fiyatı 502 TL, Gedik Yatırım'ın hedef fiyatı ise 483 TL oldu.

En düşük hedef fiyat ise 330 TL ile Ak Yatırım tarafından belirlendi.

THYAO için açıklanan diğer hedef fiyatlar şöyle:

Aracı Kurum Hedef Fiyat Tavsiye Deniz Yatırım 461 TL Al İş Yatırım 455 TL Al İnfo Yatırım 373,25 TL Endekse paralel getiri Ahlatçı Yatırım 425,95 TL Al Ak Yatırım 330 TL Nötr Halk Yatırım 409 TL Al Garanti BBVA Yatırım 456 TL Endeks üstü getiri Gedik Yatırım 483 TL Endeks üstü getiri Vakıf Yatırım 450 TL Al GCM Yatırım 502 TL — Marbaş Menkul 474 TL Al Ziraat Yatırım 508,50 TL Al Alnus Yatırım 404,65 TL Al Şeker Yatırım 445 TL Al HSBC 460 TL Al

THYAO hisseleri 308 TL seviyesinden işlem görürken, 15 kurumun hedef fiyatlarının ortalaması olan 442,49 TL, mevcut fiyata göre yaklaşık yüzde 43,66'lık yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Böylece kurumların büyük bölümünün THYAO için “Al” yönündeki tavsiyesini koruduğu görülürken, hedef fiyatlarda 330 TL ile 508,50 TL arasında geniş bir bant oluştu.

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