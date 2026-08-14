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Türk Hava Yolları (THYAO) için 2026 yılı ikinci çeyrek bilançosunun ardından 15 aracı kurum hedef fiyatını güncelledi. Kurumların hedef fiyatları 330 TL ile 508,50 TL arasında değişirken, ortalama hedef fiyat 442,49 TL oldu.

THY'nin 2026 yılının ilk 6 ayında net kârı yıllık bazda yüzde 25 gerileyerek 18,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin satış gelirleri ise yüzde 43 artışla 585,1 milyar TL'ye yükseldi.

EN YÜKSEK HEDEF FİYAT 508,50 TL

Açıklanan hedef fiyatlar arasında en yüksek seviye 508,50 TL ile Ziraat Yatırım tarafından verildi. GCM Yatırım'ın hedef fiyatı 502 TL, Gedik Yatırım'ın hedef fiyatı ise 483 TL oldu.

En düşük hedef fiyat ise 330 TL ile Ak Yatırım tarafından belirlendi.

THYAO için açıklanan diğer hedef fiyatlar şöyle:

Aracı Kurum Hedef Fiyat Tavsiye
Deniz Yatırım 461 TL Al
İş Yatırım 455 TL Al
İnfo Yatırım 373,25 TL Endekse paralel getiri
Ahlatçı Yatırım 425,95 TL Al
Ak Yatırım 330 TL Nötr
Halk Yatırım 409 TL Al
Garanti BBVA Yatırım 456 TL Endeks üstü getiri
Gedik Yatırım 483 TL Endeks üstü getiri
Vakıf Yatırım 450 TL Al
GCM Yatırım 502 TL
Marbaş Menkul 474 TL Al
Ziraat Yatırım 508,50 TL Al
Alnus Yatırım 404,65 TL Al
Şeker Yatırım 445 TL Al
HSBC 460 TL Al

THYAO hisseleri 308 TL seviyesinden işlem görürken, 15 kurumun hedef fiyatlarının ortalaması olan 442,49 TL, mevcut fiyata göre yaklaşık yüzde 43,66'lık yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Böylece kurumların büyük bölümünün THYAO için “Al” yönündeki tavsiyesini koruduğu görülürken, hedef fiyatlarda 330 TL ile 508,50 TL arasında geniş bir bant oluştu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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