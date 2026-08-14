Türk Hava Yolları (THYAO) için 2026 yılı ikinci çeyrek bilançosunun ardından 15 aracı kurum hedef fiyatını güncelledi. Kurumların hedef fiyatları 330 TL ile 508,50 TL arasında değişirken, ortalama hedef fiyat 442,49 TL oldu.
THY'nin 2026 yılının ilk 6 ayında net kârı yıllık bazda yüzde 25 gerileyerek 18,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin satış gelirleri ise yüzde 43 artışla 585,1 milyar TL'ye yükseldi.
EN YÜKSEK HEDEF FİYAT 508,50 TL
Açıklanan hedef fiyatlar arasında en yüksek seviye 508,50 TL ile Ziraat Yatırım tarafından verildi. GCM Yatırım'ın hedef fiyatı 502 TL, Gedik Yatırım'ın hedef fiyatı ise 483 TL oldu.
En düşük hedef fiyat ise 330 TL ile Ak Yatırım tarafından belirlendi.
THYAO için açıklanan diğer hedef fiyatlar şöyle:
|Aracı Kurum
|Hedef Fiyat
|Tavsiye
|Deniz Yatırım
|461 TL
|Al
|İş Yatırım
|455 TL
|Al
|İnfo Yatırım
|373,25 TL
|Endekse paralel getiri
|Ahlatçı Yatırım
|425,95 TL
|Al
|Ak Yatırım
|330 TL
|Nötr
|Halk Yatırım
|409 TL
|Al
|Garanti BBVA Yatırım
|456 TL
|Endeks üstü getiri
|Gedik Yatırım
|483 TL
|Endeks üstü getiri
|Vakıf Yatırım
|450 TL
|Al
|GCM Yatırım
|502 TL
|—
|Marbaş Menkul
|474 TL
|Al
|Ziraat Yatırım
|508,50 TL
|Al
|Alnus Yatırım
|404,65 TL
|Al
|Şeker Yatırım
|445 TL
|Al
|HSBC
|460 TL
|Al
THYAO hisseleri 308 TL seviyesinden işlem görürken, 15 kurumun hedef fiyatlarının ortalaması olan 442,49 TL, mevcut fiyata göre yaklaşık yüzde 43,66'lık yükseliş potansiyeline işaret ediyor.
Böylece kurumların büyük bölümünün THYAO için “Al” yönündeki tavsiyesini koruduğu görülürken, hedef fiyatlarda 330 TL ile 508,50 TL arasında geniş bir bant oluştu.
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