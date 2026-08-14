Borsa İstanbul’da pozitif seyir sürüyor. BIST 100 endeksi, yazım sırasında yüzde 0,75 yükselişle 14.237 puandan işlem görüyor. En çok yükselen ve düşen ilk 5 hisse belli oldu.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

TSİ 12.00 itibarıyla Borsa İstanbul’da en çok yükselen hisseler ve son fiyatları şöyle:

HİSSE SON FİYAT GÜNLÜK DEĞİŞİM CRFSA 338,25 TL %10,00 AKENR 11,12 TL %9,99 KARCL 81,50 TL %9,99 ARASE 114,60 TL %9,98 ULAS 23,18 TL %9,96

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Satış baskısının görüldüğü hisselerde ise GOKNR, HEDEF ve GUNDG öne çıktı:

Hisse Son fiyat Günlük değişim GOKNR 18,40 TL %-9,98 HEDEF 158,00 TL %-9,97 GUNDG 1.517,00 TL %-9,97 EUHOL 11,00 TL %-9,32 BARMA 11,21 TL %-5,88

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.