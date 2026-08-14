Borsa İstanbul’da pozitif seyir sürüyor. En çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu. İşte detaylar...
Borsa İstanbul’da pozitif seyir sürüyor. BIST 100 endeksi, yazım sırasında yüzde 0,75 yükselişle 14.237 puandan işlem görüyor. En çok yükselen ve düşen ilk 5 hisse belli oldu.
EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
TSİ 12.00 itibarıyla Borsa İstanbul’da en çok yükselen hisseler ve son fiyatları şöyle:
|HİSSE
|SON FİYAT
|GÜNLÜK DEĞİŞİM
|CRFSA
|338,25 TL
|%10,00
|AKENR
|11,12 TL
|%9,99
|KARCL
|81,50 TL
|%9,99
|ARASE
|114,60 TL
|%9,98
|ULAS
|23,18 TL
|%9,96
EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
Satış baskısının görüldüğü hisselerde ise GOKNR, HEDEF ve GUNDG öne çıktı:
|Hisse
|Son fiyat
|Günlük değişim
|GOKNR
|18,40 TL
|%-9,98
|HEDEF
|158,00 TL
|%-9,97
|GUNDG
|1.517,00 TL
|%-9,97
|EUHOL
|11,00 TL
|%-9,32
|BARMA
|11,21 TL
|%-5,88
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