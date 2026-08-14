Şirketin bilançosunda satışlar ve faaliyet kârı gerilerken, net zarar geçen yılın aynı dönemine göre azaldı.

SATIŞLAR YÜZDE 25 GERİLEDİ

Şirketin 2026 yılının ilk 6 ayında satış gelirleri 13 milyar 1,8 milyon TL olarak gerçekleşti. ZOREN, geçen yılın aynı döneminde 17 milyar 295,5 milyon TL satış geliri elde etmişti. Böylece satışlar yıllık bazda yüzde 25 azaldı.

Brüt kâr ise 838,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşerek geçen yılki 1,23 milyar TL'ye göre yüzde 32 geriledi.

Şirketin FAVÖK'ü de 2,46 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde 3,80 milyar TL olan FAVÖK, yıllık bazda yüzde 35 düştü.

ZARAR DEVAM ETTİ

Zorlu Enerji'nin 2026 yılının ilk 6 ayındaki net dönem zararı 6,03 milyar TL oldu. Şirket, 2025 yılının aynı döneminde 11,04 milyar TL net zarar açıklamıştı.

Böylece şirketin net zararı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 45 azaldı.

Bilanço tarafında şirketin toplam varlıkları 142,5 milyar TL olurken, net borcu 58,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Özkaynaklar ise 63,4 milyar TL olarak kaydedildi.

GEDİK YATIRIM'DAN ZOREN İÇİN 3,58 TL HEDEF FİYAT

ZOREN bilançosunun ardından Gedik Yatırım, şirket için hedef fiyatını 3,58 TL seviyesinde korudu. Kurum, Zorlu Enerji hisseleri için tavsiyesini ise “endekse paralel getiri” olarak sürdürdü.

14 Ağustos 2026 tarihli değerlendirmeye göre ZOREN'in son fiyatı 2,29 TL seviyesinde bulunurken, 3,58 TL'lik hedef fiyat mevcut seviyeye göre yüzde 56,33 prim potansiyeline işaret ediyor.

ZOREN hisseleri yazım sırasında yüzde 0,88’lik yükselişle 2,29 TL’den işlem gördü.

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