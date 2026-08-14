Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE), 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin satışları ve operasyonel kârlılığı gerilerken, net dönem kârında artış kaydedildi.

NET KÂR YÜZDE 43 ARTTI

AKFYE'nin 2026 yılının ilk 6 ayında satış gelirleri 3,42 milyar TL oldu. Şirketin satışları, geçen yılın aynı dönemindeki 3,59 milyar TL'ye göre yüzde 5 geriledi.

Brüt kâr 580,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 düşüş kaydetti. FAVÖK ise 1,65 milyar TL ile yıllık bazda yüzde 14 geriledi.

Şirketin net dönem kârı ise 1,40 milyar TL oldu. AKFYE, 2025 yılının aynı döneminde 983,8 milyon TL net kâr açıklamıştı. Böylece net kâr yüzde 43 arttı.

İŞ YATIRIM AKFYE HEDEF FİYATINI KORUDU

Bilanço sonrası değerlendirmede bulunan İş Yatırım, Akfen Yenilenebilir Enerji için hedef fiyatını 27,21 TL seviyesinde korudu. Kurum, AKFYE hisseleri için tavsiyesini ise “Tut” olarak sürdürdü.

14 Ağustos 2026 tarihli değerlendirmeye göre AKFYE hisselerinin son fiyatı 23,60 TL seviyesinde bulunuyor. İş Yatırım'ın 27,21 TL'lik hedef fiyatı, mevcut fiyata göre yüzde 15,29 prim potansiyeline işaret ediyor.

AKFYE bilançosunda satış ve operasyonel kârlılıkta gerileme görülürken, net kârın yüzde 43 artması dikkat çekti. İş Yatırım ise bilanço sonrasında hedef fiyatını ve “Tut” tavsiyesini değiştirmedi.

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