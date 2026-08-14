Bakanlık tarafından yayımlanan iç borç ihraç takvimine göre gelecek hafta 4 yeniden ihraç ve 2 doğrudan satış olmak üzere toplam 6 borçlanma işlemi gerçekleştirilecek.

Piyasaların yakından takip edeceği borçlanma maratonu pazartesi günü başlayıp perşembe günkü döviz cinsi ihraçlarla tamamlanacak.

HAFTALIK BORÇLANMA TAKVİMİ VE İHALE DETAYLARI

17 Ağustos Pazartesi (2 Yeniden İhraç)



Haftanın ilk işlem gününde Türk lirası cinsi iki farklı devlet tahvili yeniden ihraç edilecek:

• Değişken Faizli Tahvil: 3 yıl (1.232 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili.

• TLREF'e Endeksli Tahvil: 4 yıl (1.414 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvili.

18 Ağustos Salı (2 Yeniden İhraç)



Salı günü uzun vadeli ve enflasyona endeksli kâğıtlar piyasaya sunulacak:

• TÜFE’ye Endeksli Tahvil: 4 yıl (1.358 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvili.

• Sabit Kuponlu Tahvil: 9 yıl (3.304 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili.

20 Ağustos Perşembe (2 Doğrudan Satış)



Haftanın son borçlanma gününde ise dolar cinsi enstrümanların doğrudan satışı yapılacak:

• Dolar Cinsi Devlet Tahvili: 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ABD Doları cinsi devlet tahvillerinin doğrudan satışı.

• Dolar Cinsi Kira Sertifikası: 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli ABD Doları cinsi kira sertifikalarının (sukuk) doğrudan satışı.