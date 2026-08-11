Google Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma stratejisi doğrultusunda düzenlediği iki ayrı ihale ile piyasalardan toplam 95 milyar 739,3 milyon lira net borçlanma gerçekleştirdi.

Gün içinde gerçekleştirilen ihalelerde 6 ay vadeli kuponsuz hazine bonosu ile 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraçları yapıldı.

Gerek piyasa yapıcılarından gerekse kamudan gelen yüksek teklif tutarları, Hazine ihraçlarına yönelik kurumsal yatırımcı ilgisinin güçlü seyrettiğine işaret etti.

Hazine bugün 95 milyar lirayı aşan borca imza attı, Görsel 1

1. İHALE: 6 AY VADELİ KUPONSUZ HAZİNE BONOSU YENİDEN İHRAÇ EDİLDİ

Hazine’nin ilk ihalesinde, 6 ay (182 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede oluşan faiz oranları şu şekilde kaydedildi:

• Basit Faiz: yüzde 37,60

• Bileşik Faiz: yüzde 41,13

İhale Satış Detayları ve Talep Dağılımı:

Kuponsuz bono ihalesinde piyasadan oldukça yüksek bir talep toplandı. Nominal teklifin 133 milyar 982,4 milyon lirayı bulduğu ihale sürecinde:

• Nominal Satış: 49 milyar 116,5 milyon TL

• Net Satış: 41 milyar 344 milyon TL

• Kamuya Satış: Kamudan gelen 6 milyar liralık teklifin tamamı karşılandı.

• Piyasa Yapıcılarına Satış: Piyasa yapıcılarından (PY) gelen 66 milyar 204,7 milyon liralık teklife karşılık, bu kesime 27 milyar liralık net satış yapıldı.

Ekonomistlerin cari açık tahmini belli oldu! Ekonomistlerin cari açık tahmini belli oldu!

Hazine bugün 95 milyar lirayı aşan borca imza attı, Görsel 2

2. İHALE: 5 YIL VADELİ SABİT KUPONLU DEVLET TAHVİLİ YENİDEN İHRAÇ EDİLDİ

Günün ikinci ihalesinde ise 5 yıl (1708 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,63 sabit kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. Orta ve uzun vadeli borçlanma profili açısından kritik önem taşıyan bu ihalede faiz oranları şöyle şekillendi:

• Basit Faiz: yüzde 36,05

• Bileşik Faiz: yüzde 39,29

İhale Satış Detayları ve Talep Dağılımı:

Nominal teklifin 13 milyar 718 milyon lira olarak gerçekleştiği sabit kuponlu tahvil ihalesinde:

• Nominal Satış: 6 milyar 835 milyon TL

• Net Satış: 7 milyar 95,3 milyon TL

• Kamuya Satış: Kamudan gelen 6 milyar 300 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı.

• Piyasa Yapıcılarına Satış: Piyasa yapıcılarından alınan 15 milyar 887 milyon liralık teklif karşılığında 8 milyar liralık satış gerçekleştirildi.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ASUZU bilançosunu açıkladı: Satışlar arttı, net kâr zarara döndüASUZU bilançosunu açıkladı: Satışlar arttı, net kâr zarara döndü
'Yeşil Altın'a büyük ilgi: 1200 TL'den satışa çıktı'Yeşil Altın'a büyük ilgi: 1200 TL'den satışa çıktı

Google Haberler