Gün içinde gerçekleştirilen ihalelerde 6 ay vadeli kuponsuz hazine bonosu ile 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraçları yapıldı.

Gerek piyasa yapıcılarından gerekse kamudan gelen yüksek teklif tutarları, Hazine ihraçlarına yönelik kurumsal yatırımcı ilgisinin güçlü seyrettiğine işaret etti.

1. İHALE: 6 AY VADELİ KUPONSUZ HAZİNE BONOSU YENİDEN İHRAÇ EDİLDİ

Hazine’nin ilk ihalesinde, 6 ay (182 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede oluşan faiz oranları şu şekilde kaydedildi:

• Basit Faiz: yüzde 37,60

• Bileşik Faiz: yüzde 41,13

İhale Satış Detayları ve Talep Dağılımı:



Kuponsuz bono ihalesinde piyasadan oldukça yüksek bir talep toplandı. Nominal teklifin 133 milyar 982,4 milyon lirayı bulduğu ihale sürecinde:

• Nominal Satış: 49 milyar 116,5 milyon TL

• Net Satış: 41 milyar 344 milyon TL

• Kamuya Satış: Kamudan gelen 6 milyar liralık teklifin tamamı karşılandı.

• Piyasa Yapıcılarına Satış: Piyasa yapıcılarından (PY) gelen 66 milyar 204,7 milyon liralık teklife karşılık, bu kesime 27 milyar liralık net satış yapıldı.

2. İHALE: 5 YIL VADELİ SABİT KUPONLU DEVLET TAHVİLİ YENİDEN İHRAÇ EDİLDİ

Günün ikinci ihalesinde ise 5 yıl (1708 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,63 sabit kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. Orta ve uzun vadeli borçlanma profili açısından kritik önem taşıyan bu ihalede faiz oranları şöyle şekillendi:

• Basit Faiz: yüzde 36,05

• Bileşik Faiz: yüzde 39,29

İhale Satış Detayları ve Talep Dağılımı:



Nominal teklifin 13 milyar 718 milyon lira olarak gerçekleştiği sabit kuponlu tahvil ihalesinde:

• Nominal Satış: 6 milyar 835 milyon TL

• Net Satış: 7 milyar 95,3 milyon TL

• Kamuya Satış: Kamudan gelen 6 milyar 300 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı.

• Piyasa Yapıcılarına Satış: Piyasa yapıcılarından alınan 15 milyar 887 milyon liralık teklif karşılığında 8 milyar liralık satış gerçekleştirildi.