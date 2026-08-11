SGK prim borcu bulunan işveren ve Bağ-Kur'lular, 31 Ağustos 2026'ya kadar başvurmaları halinde borçlarını belirli şartlarla 72 aya varan taksitlerle ödeme imkanından yararlanabilecek. Düzenlemede yıllık tecil faizi yüzde 29 olarak uygulanırken, teminatsız tecil sınırı da 10 milyon TL'ye yükseltildi.

SGK BORÇLARINA 72 AYA KADAR TAKSİT

SGK'nın 19 Haziran 2026 tarihli genelgesiyle prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılırken, yıllık tecil faizi yüzde 39'dan yüzde 29'a indirildi.

SGK da yaptığı duyurularda işverenleri 31 Ağustos 2026'ya kadar başvuru yapmaları konusunda uyardı. Başvuru süresi içinde gerekli işlemlerin tamamlanması ve ilk taksidin ödenmesi gerekiyor.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Düzenleme kapsamında 4A kapsamındaki işveren prim borçları, 4B Bağ-Kur prim borçları ve belirli idari para cezaları bulunuyor. 2026 yılı haziran ayı ve öncesine ait sigorta primi ile işsizlik sigortası primi borçları da kapsamda yer alıyor.

Ayrıca 31 Ağustos 2026'ya kadar tebliğ edilerek kesinleşen idari para cezaları da şartları taşıması halinde tecil ve taksitlendirmeden yararlanabilecek.

72 AY İÇİN “ÇOK ZOR DURUM RAPORU” ŞARTI

Azami 72 aylık taksit imkanından yararlanmak isteyen borçlular açısından likidite oranı da önem taşıyor.

Likidite oranının 0,50 ve altında olması halinde 72 aya kadar taksit imkanı bulunuyor. Bunun yanında mali müşavir tarafından onaylanmış “Çok Zor Durum Raporu”nun başvuru dosyasına eklenmesi gerekiyor.

Likidite oranı 0,51 ile 1,00 arasında olanlar için ise azami taksit süresi 36 ay olarak uygulanıyor.

TEMİNATSIZ SINIR 10 MİLYON TL'YE ÇIKTI

Düzenlemeyle tecil ve taksitlendirmede teminatsız borç sınırı 10 milyon TL'ye yükseltildi. Böylece belirlenen şartları taşıyan borçlular, 10 milyon TL'ye kadar olan borçları için teminat göstermeden tecil imkanından yararlanabilecek.

10 milyon TL'nin üzerindeki borçlarda ise aşan kısmın yarısı oranında teminat talep edilebilecek.

İLK TAKSİT ÖDENİNCE HACİZ İŞLEMLERİ DURACAK

Düzenlemenin dikkat çeken unsurlarından biri de ilk taksitin ödenmesiyle birlikte icra takibi, haciz ve satış işlemlerinin durdurulması.

Ayrıca araçlar üzerindeki yakalama şerhlerinin kaldırılmasının ve planlanan satış işlemlerinin iptal edilmesinin de önü açılabilecek. Ancak borcun tamamı ödenene kadar mallar üzerindeki mevcut hacizlerin devam edeceği belirtiliyor.

ESKİ YAPILANDIRMALAR DA KAPSAMDA

Daha önce tecil ve taksitlendirme kapsamına alınmış prim borçları da yeni düzenlemeden yararlanabilecek. İşverenler, şartları karşılamaları halinde mevcut borçlarını yıllık yüzde 29 tecil faizi üzerinden yeniden düzenleyebilecek.

SGK'nın açıklamalarına göre yeni düzenleme, işletmelerin nakit akışını rahatlatmayı ve prim borçlarının daha uzun vadede ödenmesini sağlamayı amaçlıyor.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Başvurular, borcun bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi'ne (SGM) yapılacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'de belirli tutarın altındaki borçlar ilgili Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri tarafından sonuçlandırılırken, daha yüksek tutarlı başvurular için il müdürlüklerinin onayı gerekiyor.

Borçlular başvuru öncesinde prim borçlarını e-Devlet veya SGK'nın çevrim içi hizmetleri üzerinden kontrol edebiliyor.

EMEKLİLİK İÇİN BORCUN TAMAMEN KAPANMASI GEREKİYOR

Prim borcunun taksitlendirilmesi, tek başına emeklilik işlemlerinin başlaması anlamına gelmiyor. Emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli yaş ve diğer şartların yanı sıra SGK'ya olan prim borcunun tamamen ödenmesi gerekiyor.

Bu nedenle borcunu yapılandıran kişilerin emeklilik başvurusu öncesinde kalan borcu taksitlerle veya toplu şekilde tamamen kapatması gerekiyor.

SGK'nın duyurusuna göre son başvuru tarihi 31 Ağustos 2026. Kurum, prim borcu bulunan işverenleri başvuru süresini kaçırmamaları konusunda uyarıyor.