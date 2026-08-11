Net dönem kârı ise geçen yılın aynı dönemindeki zarardan kâra döndü. Doğan Holding'in 2026'nın ilk 6 ayında satışları 51,83 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 55,51 milyar TL olan satış gelirleri böylece yüzde 7 geriledi.

Buna karşın şirketin brüt kârı önemli bir artış gösterdi. Brüt kâr 11,72 milyar TL'ye yükselirken, yıllık artış yüzde 33 oldu.

FAVÖK YÜZDE 51 ARTTI

Şirketin operasyonel performansındaki en dikkat çekici gelişmelerden biri FAVÖK tarafında yaşandı.

Doğan Holding'in FAVÖK'ü 2026'nın ilk yarısında 7,99 milyar TL seviyesine ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 5,29 milyar TL olan FAVÖK, böylece yüzde 51 arttı.

ZARARDAN KÂRA GEÇTİ

Doğan Holding, 2025 yılının ilk 6 ayında 628,3 milyon TL net zarar açıklamıştı. Şirket 2026'nın aynı döneminde ise 3,65 milyar TL net dönem kârı elde etti.

Böylece şirket, geçen yılın aynı dönemindeki zarardan önemli ölçüde toparlanarak kâra geçmiş oldu.

TOPLAM VARLIKLAR 220 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Doğan Holding'in bilanço tarafında da büyüme görüldü. Haziran 2026 itibarıyla şirketin dönen varlıkları 138,29 milyar TL, duran varlıkları ise 82,06 milyar TL oldu.

Toplam varlıklar 220,34 milyar TL'ye ulaşarak yılın ilk çeyreğine göre yüzde 2 arttı.

Şirketin özkaynakları ise 2026'nın ilk çeyreğindeki 96,90 milyar TL'den 95,45 milyar TL'ye geriledi.

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