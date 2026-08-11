İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR), 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını 6 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. Şirketin ilk 6 aylık dönemdeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 203 artış gösterdi.

İSDEMİR'İN NET KÂRI 9,2 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

İsdemir, 1 Ocak-30 Haziran 2026 döneminde toplam 9 milyar 228 milyon 835 bin TL net kâr açıkladı.

Şirketin 2025 yılının aynı dönemindeki net kârı 3 milyar 40 milyon 825 bin TL seviyesindeydi. Böylece İsdemir'in net kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 203 arttı.

Şirketin yalnızca ikinci çeyrekte elde ettiği net kâr ise 7 milyar 726 milyon 209 bin TL olarak gerçekleşti.

HASILAT VE ESAS FAALİYET KÂRI DA ARTTI

İsdemir'in finansal sonuçlarında satış gelirleri ve operasyonel kârlılık tarafında da artış görüldü.

Şirketin hasılatı yıllık bazda yüzde 22 artarken, esas faaliyet kârı da aynı dönemde yüzde 18 yükseldi.

Özkaynaklarda ise çeyreklik dönemde yüzde 10'luk artış kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM'DAN ISDMR İÇİN 68,20 TL HEDEF

İsdemir'in finansal sonuçlarının ardından Ziraat Yatırım, ISDMR hissesi için hedef fiyatını ve tavsiyesini korudu.

Kurum, ISDMR için 68,20 TL hedef fiyat belirlerken, tavsiyesini “Al” olarak sürdürdü.

11 Ağustos 2026 itibarıyla 50,35 TL seviyesinde bulunan ISDMR hissesi için açıklanan hedef fiyat, mevcut fiyata göre yüzde 35,45 prim potansiyeline işaret ediyor.

Aracı kurum Hedef fiyat Son fiyat Tavsiye Prim potansiyeli Ziraat Yatırım 68,20 TL 50,35 TL Al %35,45

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