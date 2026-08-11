Paylaşılan son verilere göre Ethereum hazine şirketi BitMine, geçtiğimiz bir hafta içinde portföyüne 7.391 ETH daha ekledi.

Son alımların ardından şirketin kasasındaki toplam Ethereum miktarı 5.805.238 ETH seviyesine ulaştı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KURUMSAL ETH SAHİP ORTAĞI

BitMine’ın ulaştığı bu devasa rezerv, Ethereum’un dolaşımdaki toplam arzının yaklaşık yüzde 4,8’ine denk geliyor.

Şirket bu hamlesiyle, küresel ölçekte en fazla Ethereum tutan kurumsal aktörler arasındaki lider konumunu pekiştirmiş oldu.

STAKİNG'DEN YILLIK 257 MİLYON DOLAR GELİR BEKLENTİSİ

BitMine’ın finansal stratejisi yalnızca kripto varlık biriktirmekle sınırlı kalmıyor. Şirket, pasif gelir oluşturmak amacıyla elindeki ETH’leri staking mekanizmasında değerlendiriyor.

• Stake Edilen Toplam Miktar: 5.067.309 ETH

• Stake Edilme Oranı: Toplam rezervin yüzde 87'si

• Öngörülen Yıllık Gelir: Yaklaşık 257 milyon dolar

Şirket, devasa ETH rezervini ağ güvenliğine katkı sunarak kilitlemek suretiyle, hem varlıklarının değer artışından yararlanmayı hem de bilançosuna düzenli olarak nakit akışı sağlamayı hedefliyor.

ÇİFT YÖNLÜ SERMAYE YÖNETİMİ: HİSSE GERİ ALIMLARI SÜRÜYOR

Ethereum birikimini artıran BitMine, eş zamanlı olarak kendi hisselerine de yatırım yapıyor.

Geçtiğimiz hafta 3 milyon adet kendi hissesini piyasadan geri toplayan şirket, Temmuz 2026'dan bu yana gerçekleştirdiği toplam hisse geri alımını 19,1 milyon adede çıkardı.

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