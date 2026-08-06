Finansal piyasalarda şeffaflığı sağlamak ve yatırımcıların mağduriyet yaşamasını önlemek amacıyla yürüttüğü denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), son haftalık bülteninde yer alan karara göre Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99/A maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, yetki belgesi olmadan Türkiye’deki kullanıcılara kripto varlık hizmeti sunduğu belirlenen platformlar yakın takibe alındı.

Bu kapsamda; Toobit, Rainiks, IFC Finance WebTrader, Bit2Me, CoinUp, Nerox Invest, Alveon LTD, Limartu Ledthra, GoArtex, Parabu ve Coin Balina adresli internet sitelerine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki süreç resmen başlatıldı.

YETKİSİZ YATIRIM PANELLERİ DE RADARA TAKILDI

Kurul sadece kripto varlık sağlayıcılarıyla sınırlı kalmayarak sermaye piyasalarında izinsiz aracılık ve portföy yönetimi faaliyeti yürüten yapılara karşı da harekete geçti.

Yatırımcı hak ve menfaatlerinin korunmasını hedefleyen 128/1-(a) ve 99/3 maddeleri uyarınca;

• Hedef Yatırımcı Paneli

• HDFON Müşteri Paneli

• K Menkul

• NV Menkul

• Cephissem

isimleri altında faaliyet gösteren web sitelerine de erişim engeli getirilmesi için yasal işlemlerin yürütülmesine karar verildi.