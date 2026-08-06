Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) halka arzına onay verdiği Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş., yatırımcıların radarına girdi. Halka arza katılmayı planlayan yatırımcılar ise "Çitlekçi kaç lot verir?", "Toplam kaç lot dağıtılacak?", "Halka arz fiyatı ne kadar?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Çitlekçi halka arzına ilişkin tüm detaylar...

ÇİTLEKÇİ HALKA ARZINDA KAÇ LOT DAĞITILACAK?

Çitlekçi halka arzında yatırımcılara 36 milyon 500 bin adet pay sunulacak.

Bu payların;

30 milyon adedi sermaye artırımı,

6 milyon 500 bin adedi ise mevcut ortak Tunçlar Yatırım Holding A.Ş. pay satışından oluşacak.

Halka arzda ek pay satışı yapılmayacak.

HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Çitlekçi payları 73,70 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak.

Bu fiyat üzerinden halka arz büyüklüğü yaklaşık 2 milyar 690 milyon 50 bin TL olacak.

Bunun;

2 milyar 211 milyon TL'si sermaye artırımından,

479 milyon 50 bin TL'si ise ortak satışından kaynaklanacak.

ÇİTLEKÇİ KAÇ LOT VERİR?

Çitlekçi halka arzında kişi başına düşecek lot sayısı henüz kesinleşmedi. Ancak toplam 36 milyon 500 bin lotun eşit dağıtıldığı varsayımıyla yapılan örnek hesaplamalara göre;

250 bin yatırımcının katılması halinde kişi başına yaklaşık 146 lot,

500 bin yatırımcının katılması halinde yaklaşık 73 lot,

750 bin yatırımcının katılması halinde yaklaşık 48 lot,

1 milyon yatırımcının katılması halinde yaklaşık 36 lot,

1,25 milyon yatırımcının katılması halinde yaklaşık 29 lot,

1,5 milyon yatırımcının katılması halinde yaklaşık 24 lot,

2 milyon yatırımcının katılması halinde yaklaşık 18 lot,

2,5 milyon yatırımcının katılması halinde yaklaşık 14 lot,

3 milyon yatırımcının katılması halinde yaklaşık 12 lot,

3,5 milyon yatırımcının katılması halinde yaklaşık 10 lot,

4 milyon yatırımcının katılması halinde ise yaklaşık 9 lot dağıtılması beklenebilir.

Not: Bu hesaplamalar tamamen örnek niteliğindedir. Kesin lot dağılımı; talep toplama dönemine katılan yatırımcı sayısı, yatırımcı gruplarına ayrılacak tahsisat oranları ve onaylı izahnamede yer alacak dağıtım esaslarına göre değişiklik gösterecektir.

HALKA AÇIKLIK ORANI NE OLACAK?

Halka arzın tamamlanmasının ardından şirketin halka açıklık oranının yaklaşık %20,28 olması bekleniyor.

Taslak izahnamede yer alan %25 halka açıklık oranı, SPK bültenindeki pay adedi ve halka arz sonrası sermaye bilgileriyle uyumlu olmadığından hesaplama SPK bültenindeki resmi veriler üzerinden yapıldı.

TALEP TOPLAMA TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Hayır.

SPK halka arzı onayladı ancak talep toplama tarihleri ve kesin tahsisat oranları henüz açıklanmadı. Bu bilgilerin onaylı izahnameyle birlikte duyurulması bekleniyor.

HANGİ KURUM ARACILIK EDECEK?

Taslak izahnameye göre halka arza Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderlik edecek.

Payların Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanırken, halka arzda;

Yurt içi bireysel yatırımcılar,

Yüksek başvurulu yatırımcılar,

Yurt içi kurumsal yatırımcılar,

Yurt dışı kurumsal yatırımcılar

için tahsisat yapılması öngörülüyor.

HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

Şirket, sermaye artırımı yoluyla elde edeceği fonun;

%30-40'ını işletme sermayesinde,

%30-40'ını yeni mağaza yatırımları ve alternatif yatırım fırsatlarında,

%10-20'sini yeni depo yatırımlarında,

%10-20'sini ise güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarında kullanmayı planlıyor.

Taslak izahnameye göre şirket ve ortaklar için 1 yıl satmama taahhüdü bulunuyor.

ÇİTLEKÇİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Çitlekçi'nin BIST Katılım Endeksi'ne uygunluk durumu henüz kesinleşmedi. Nihai değerlendirme, onaylı izahname ve Borsa İstanbul tarafından yayımlanacak katılım esaslı pay listesiyle birlikte netleşecek.

ÇİTLEKÇİ NE İŞ YAPIYOR?

1995 yılında kurulan Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş., Tunçlar Yatırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren kuruyemiş perakendecisi olarak öne çıkıyor.

Şirket, Türkiye genelindeki mağazaları ve e-ticaret kanalıyla hizmet verirken yılda yaklaşık 32 milyon müşteriye ulaşıyor ve 1.200'ün üzerinde çalışan istihdam ediyor.

Kırıkkale'de bulunan entegre ayçekirdeği işleme tesisinde yıllık 45 bin 600 ton üretim kapasitesine sahip olan şirket, mağazalarında ürünlerin aynı gün kavrulmasını esas alan bir operasyon modeli uyguluyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.