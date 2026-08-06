Google Haberler

Benzinde gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 4 liranın üzerinde indirim gündeme geldi. Ancak sürücülerin sevinci kursağında kalabilir.

Araç sahiplerinin gözü kulağı güncel benzin ve motorin fiyatlarındayken, global piyasalardaki dalgalanmalar, Brent petroldeki hareketlilik ve döviz kurlarındaki değişimler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre uluslararası piyasalardaki maliyet düşüşü kaynaklı 4,35 TL’lik bu devasa indirim gelecek. Ancak bu indirim sürücülerin deposuna doğrudan yansımayacak.

Daha önce motorinde uygulanan yönteme benzer şekilde, oluşan bu indirim tutarının tamamının özel tüketim vergisi (ÖTV) ayarlaması kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor.

Motorinden sonra sıra benzinde: Büyük indirim geliyor!, Görsel 1

VERGİ DÜZENLEMESİ NASIL İŞLEYECEK?

ÖTV düzenlemesi devreye girdiğinde, benzin fiyatındaki 4,35 TL'lik indirim tutarı kadar ÖTV oranı artırılacak. Böylece;

• Tabela Değişmeyecek: Sürücüler benzin litresini aynı fiyattan almaya devam edecek.

• Maliyet Farkı Kamuya Aktarılacak: İndirim tutarı pompa fiyatını düşürmek yerine devletin vergi gelirine eklenecek.

Araç sahiplerinin merakla takip ettiği "Benzine indirim var mı?" sorusunun yanıtı teknik olarak "Evet" olsa da cüzdanlara yansıması "Nötr" kalacak.

Motorine 2. indirim! 3,97 TL hesaplandı ama 99 kuruş olarak yansıyabilir Motorine 2. indirim! 3,97 TL hesaplandı ama 99 kuruş olarak yansıyabilir

6 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 67,27 TL
Motorin: 80,01 TL
LPG: 33,79 TL

Motorinden sonra sıra benzinde: Büyük indirim geliyor!, Görsel 2

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 67,12 TL
Motorin: 79,87 TL
LPG: 33,19 TL

Motorinden sonra sıra benzinde: Büyük indirim geliyor!, Görsel 3

Ankara
Benzin: 68,24 TL
Motorin: 81,14 TL
LPG: 33,89 TL

Motorinden sonra sıra benzinde: Büyük indirim geliyor!, Görsel 4

İzmir
Benzin: 68,52 TL
Motorin: 81,41 TL
LPG: 33,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 80.01
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 67.27
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 37.41
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 55.13
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 42.16
Gazyağı 77.74
Tüm Akaryakıt Fiyatları

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türker Vangölü Enerji kaç lot verir? Türker Vangölü Enerji halka arz oluyorTürker Vangölü Enerji kaç lot verir? Türker Vangölü Enerji halka arz oluyor
Quick Sigorta ilk işlem gününde ne durumda?Quick Sigorta ilk işlem gününde ne durumda?

Google Haberler