Araç sahiplerinin gözü kulağı güncel benzin ve motorin fiyatlarındayken, global piyasalardaki dalgalanmalar, Brent petroldeki hareketlilik ve döviz kurlarındaki değişimler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre uluslararası piyasalardaki maliyet düşüşü kaynaklı 4,35 TL’lik bu devasa indirim gelecek. Ancak bu indirim sürücülerin deposuna doğrudan yansımayacak.

Daha önce motorinde uygulanan yönteme benzer şekilde, oluşan bu indirim tutarının tamamının özel tüketim vergisi (ÖTV) ayarlaması kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor.

VERGİ DÜZENLEMESİ NASIL İŞLEYECEK?

ÖTV düzenlemesi devreye girdiğinde, benzin fiyatındaki 4,35 TL'lik indirim tutarı kadar ÖTV oranı artırılacak. Böylece;

• Tabela Değişmeyecek: Sürücüler benzin litresini aynı fiyattan almaya devam edecek.

• Maliyet Farkı Kamuya Aktarılacak: İndirim tutarı pompa fiyatını düşürmek yerine devletin vergi gelirine eklenecek.

Araç sahiplerinin merakla takip ettiği "Benzine indirim var mı?" sorusunun yanıtı teknik olarak "Evet" olsa da cüzdanlara yansıması "Nötr" kalacak.

6 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 67,27 TL

Motorin: 80,01 TL

LPG: 33,79 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 67,12 TL

Motorin: 79,87 TL

LPG: 33,19 TL

Ankara

Benzin: 68,24 TL

Motorin: 81,14 TL

LPG: 33,89 TL

İzmir

Benzin: 68,52 TL

Motorin: 81,41 TL

LPG: 33,79 TL