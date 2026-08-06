Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) incelemelerinde radara takılan Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, özel durum açıklaması yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle cezalandırıldı.

Kurul’a yapılan ve "içsel bilgi" niteliği taşıyan başvurunun Kamuoyunu Aydınlatma Platformu (KAP) veya ilgili kanallarla açıklanmaması, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne aykırı bulundu.

Bu ihlal nedeniyle şirkete 445 bin 243 TL 49 kuruş idari para cezası kesildi. SPK, yapılacak ilk genel kurul toplantısında bu idari para cezasına sebebiyet veren yönetim kurulu üyelerine cezanın rücu edilip (ödetilip) edilmeyeceğinin karara bağlanmasını şart koştu.