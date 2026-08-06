Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ilk yarısında satış gelirlerini artırırken, geçen yılın aynı dönemindeki zarardan kâra geçerek operasyonel göstergelerinde dikkat çeken bir toparlanmaya imza attı. Brüt kâr ve FAVÖK yeniden pozitife dönerken, net dönem kârındaki iyileşme yaklaşık 8,78 milyar TL olarak gerçekleşti.

SATIŞ GELİRLERİ YÜZDE 28 ARTTI

Petkim'in 2025 yılının ilk altı ayında 51 milyar 35,9 milyon TL olan satış gelirleri, 2026'nın aynı döneminde %28 artışla 65 milyar 303,3 milyon TL'ye yükseldi.

Böylece şirket yıllık bazda yaklaşık 14,27 milyar TL ilave satış geliri elde etti. İkinci çeyrek satış performansı ise son beş çeyreğin en yüksek seviyesine ulaştı.

BRÜT ZARAR YERİNİ 3,13 MİLYAR TL KÂRA BIRAKTI

Şirket, geçen yılın ilk yarısında açıkladığı 1,97 milyar TL brüt zararın ardından bu yıl aynı dönemde 3,13 milyar TL brüt kâr elde etti.

Brüt kâr kalemindeki yıllık iyileşme yaklaşık 5,10 milyar TL olurken, brüt kâr marjı da %4,8 seviyesine yükseldi.

FAVÖK YENİDEN POZİTİFE DÖNDÜ

Petkim'in FAVÖK'ü geçen yılın ilk yarısındaki -2,06 milyar TL seviyesinden 3,55 milyar TL'ye yükseldi.

Yaklaşık 5,61 milyar TL'lik iyileşme kaydeden şirketin FAVÖK marjı %5,4 olarak gerçekleşti. Operasyonel kârlılık açısından ikinci çeyrek, son beş çeyreğin en güçlü dönemi oldu.

NET KÂRDA 8,78 MİLYAR TL'LİK DÖNÜŞ

Petkim, 2025 yılının ilk yarısında 4,38 milyar TL net zarar açıklarken, 2026'nın aynı döneminde 4,40 milyar TL net dönem kârı elde etti.

Böylece şirket zarardan kâra geçerken, net sonuçta 8,78 milyar TL tutarında olumlu değişim yaşandı. Net kâr marjı ise %6,7 seviyesinde gerçekleşti.

NET PARASAL POZİSYON KAZANCI 9,13 MİLYAR TL

Finansal sonuçlarda dikkat çeken kalemlerden biri de 9,13 milyar TL net parasal pozisyon kazancı oldu.

Bu tutarın şirketin 4,40 milyar TL'lik net dönem kârının üzerinde olması, enflasyon muhasebesinin net kâr üzerindeki etkisinin sürdüğünü ortaya koydu.

DÖNEN VARLIKLAR ARTTI, NET BORÇ GERİLEDİ

Şirketin dönen varlıkları çeyreklik bazda %15 artarak 41,74 milyar TL'ye, toplam varlıkları ise 181,44 milyar TL'ye yükseldi.

Net borç ise yaklaşık 1,32 milyar TL azalarak 49,10 milyar TL'ye geriledi. Özkaynaklar da %4 artışla 75,24 milyar TL seviyesine çıktı.

PETKM HİSSESİNDE SON DURUM

Bilançonun açıklandığı tabloda PETKM pay fiyatı 20,24 TL, şirketin piyasa değeri ise 51,3 milyar TL olarak yer aldı.

Şirketin PD/DD oranı 0,68, Firma Değeri/FAVÖK oranı ise 66,27 seviyesinde hesaplandı.

PETKM hissesi, bir önceki bilanço döneminin açıklandığı 6 Mayıs'taki 24,12 TL kapanışına göre yaklaşık %16 daha düşük seviyede işlem görüyor. Bu dönemde hisse 27,14 TL ile zirveyi, 18,84 TL ile dip seviyeyi gördü.