Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 Ağustos 2026 tarihli 2026/49 sayılı haftalık bültenini yayımladı. Bültende, Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EPLS) tarafından yapılan bedelli sermaye artırımı başvurusunun olumsuz karşılandığı açıklandı.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINA ONAY ÇIKMADI

SPK, şirketin ihraç ve halka arz edilecek 285 milyon 922 bin 834,50 TL nominal değerli paylara ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması talebini reddetti.

Şirket, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlamadan bedelli sermaye artırımı gerçekleştirmeyi planlıyordu.

SERMAYE 476,5 MİLYON TL'YE ÇIKARILACAKTI

Başvuru kapsamında EPLS'ın 190 milyon 615 bin 223 TL olan çıkarılmış sermayesinin;

210 milyon 22 bin 834,50 TL'sinin nakden,

75 milyon 900 bin TL'sinin ise Mazhar Zorlu Holding A.Ş.'nin nakit karşılığı alacaklarından mahsup edilmesiyle toplam 476 milyon 538 bin 57,50 TL'ye yükseltilmesi hedefleniyordu.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı ise 950 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI NEDİR?

Bedelli sermaye artırımı, şirketlerin nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla mevcut ortaklardan yeni sermaye talep ederek sermayesini artırmasıdır. SPK'nın ret kararı nedeniyle EPLS, mevcut başvurusu kapsamında planladığı bedelli sermaye artırımını gerçekleştiremeyecek.

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