Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışında yerleşik kişiler 11 Eylül ile biten haftada Borsa İstanbul'da net 277,7 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdi.

Bu güçlü alım dalgasıyla birlikte yabancı yatırımcıların BIST stok değeri 40 milyar 908,9 milyon dolardan 42 milyar 410,9 milyon dolara yükseldi.

YABANCI TAKAS PORTFÖYÜNDE EN ÇOK ARTAN BIST 100 HİSSELERİ

Yabancı takas oranında haftalık bazda en yüksek oransal artış yüzde 46,95 ile MIATK hissesinde gerçekleşti.

Onu yüzde 42,86 artışla OBAMS ve yüzde 33,24 ile SKBNK takip etti. Portföydeki yabancı payı büyüklüğü açısından ise THYAO (yüzde 20,69), ULKER (yüzde 14,43) ve PGSUS (yüzde 12,16) gibi BIST devleri öne çıktı.

7-11 Eylül Haftasında Yabancıların Takas Portföyünde Artan BIST 100 Hisseleri

Hisse Haftalık Değişim % Yabancı Payı % Halka Açık.Fiili Dol.Pay % MIATK 46,95 6,13 59,41 OBAMS 42,86 2,66 26,1 SKBNK 33,24 7,39 49,8 GSRAY 16,71 1,96 39,96 ULKER 14,55 14,43 44,46 CWENE 13,7 13,37 38,2 HEKTS 13,29 8,45 52,8 THYAO 12,77 20,69 50,28 PGSUS 11,09 12,16 46,29 ESEN 10,23 9,86 44,91

YABANCI TAKAS PORTFÖYÜNDE EN ÇOK AZALAN BIST 100 HİSSELERİ

Yabancı yatırımcıların en çok satış yaptığı ve takas oranını düşürdüğü hisselerin başında -yüzde 44,07 ile GESAN yer aldı.

Enerji ve teknoloji ağırlıklı hisselerdeki pozisyon azaltımı dikkat çekerken, EFOR (yüzde 37,10 düşüş) ve EUPWR (yüzde 24,34 düşüş) listeyi takip eden diğer şirketler oldu.

7-11 Eylül Haftasında Yabancıların Takas Portföyünde Azalan BIST 100 Hisseleri

Hisse Haftalık Değişim % Yabancı Payı % Halka Açık.Fiili Dol.Pay % GESAN -44,07 9 38,21 EFOR -37,1 11,73 41,15 EUPWR -24,34 23,69 38,21 TKFEN -16,72 5,88 21,4 VAKBN -15,02 0,61 7,43 VESTL -12,91 1,7 47,2 TUKAS -11,81 4,34 56,5 REEDR -10,43 7,41 63,22 CANTE -8,02 5,11 70,62 ALTNY -6,27 9,75 37,13

Kaynak: Forinvest

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