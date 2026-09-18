Tuna Portföy, kuruluş ve faaliyet izinlerine ilişkin süreçlerini Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı kapsamında tamamlayarak portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerine başladı.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tuna Portföy’ün öz kaynaklarıyla teknoloji girişimlerine ve yüksek büyüme potansiyeline sahip şirketlere yatırım yapma stratejisiyle hareket ettiği belirtildi.

Bu kapsamda kurulan Tuna Portföy ÖPY Para Piyasası Özel Fonu’nun (TNR), yalnızca şirketin kendi varlıklarını ve likidite süreçlerini yönetmek amacıyla hayata geçirildiği ifade edildi.

“HALKA ARZ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Tuna Portföy, TNR fonunun halka arz edilmesinin veya dış yatırımcılara açılmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

Şirket, bu yönde herhangi bir amacı, planı veya niyeti bulunmadığını belirterek, Tuna Portföy’ün adını ve unvanını kullanarak kamuoyunu yanıltan asılsız iddialar veya gerçeğe aykırı bilgiler yayan kişi ve kuruluşlar hakkında hukuki süreçlerin yürütüleceğini açıkladı.

Tuna Portföy ayrıca kamuoyunun yalnızca şirketin resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmesi gerektiğini bildirdi.