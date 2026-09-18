Küresel petrol fiyatlarındaki gerileme ve döviz kurundaki seyir, akaryakıt pompa fiyatlarına indirim olarak yansıyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatında bu gece yarısı 4,09 TL tutarında indirim yapılması öngörülüyor.

İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte motorin litre fiyatları Türkiye genelinde yeniden 100 TL seviyesinin altına gerileyecek.

İNDİRİM SONRASI İLLERE GÖRE TAHMİNİ LİTRE FİYATLARI

Gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen indirimin ardından büyükşehirlerdeki tahmini motorin fiyatları şu şekilde şekillenecek:

• İstanbul: 96,31 TL

• Ankara: 97,41 TL

• İzmir: 97,71 TL

• Doğu İlleri: 99,11 TL

18 EYLÜL 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 100,40 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 80,20 TL

Motorin: 100,20 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara

Benzin: 81,30 TL

Motorin: 101,50 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir

Benzin: 81,60 TL

Motorin: 101,80 TL

LPG: 34,99 TL