BIST 100 endeksi dün yüzde 5,54 (769,72 puan) kayıpla günü 13.122,58 seviyesinde tamamlayarak 7 Nisan'dan bu yana en düşük kapanışını yaptı. İşlem hacmi ise 262,4 milyar TL ile rekor seviyelere yaklaştı. Piyasa uzmanları bu sabah endekste tepki alımlarıyla alıcılı bir açılış bekliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün saat 10:00’da NTV canlı yayınında gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulunacak.

SPK, tasfiyesine karar verilen 131 yatırım fonunun tasfiye usul ve esaslarını belirleyerek İş Bankası ve Ziraat Bankası'nı görevlendirdi.

BUGÜN TAKİP EDİLECEK BAŞLIKLAR

• Almanya: Üretici fiyat endeksi (ÜFE) verisi açıklanacak.

• ABD: Sanayi üretim endeksi verileri izlenecek.

• Avrupa: ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşma yapması bekleniyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

• AKSGY – İhsan Gökşin Durusoy tarafından 13.139.741 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• ALVES – Şirkete, yönetim kayyımı atandığı açıklandı.

• AHGAZ – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 50.000.000 adet paya karşılık 2 milyar TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

• AVPGY – Şirketin, Muğla Bodrum Turgutreis’teki 5.369 m² taşınmaz üzerinde proje geliştirmek ve sürdürülebilir kira geliri elde etmek amacıyla Artaş İnşaat ile Yapı Müteahhitliği Sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

• AKFGY – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 60.000.000 adet paya karşılık 200 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

• ARDYZ – Şirketin, 1,0 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

• ANELE – ANEL MEP’in Katar’daki Lusail Plaza Towers projesinde 9,7 milyon dolar tutarındaki performans teminat mektubunun nakde çevrildiği, Şirketin hukuki haklarını kullanacağı, 9,7 milyon dolarlık tutarın Rıdvan Çelikel’in teminatlarıyla karşılanacağı açıklandı.

• BETAE – EÜAŞ tarafından gerçekleştirilen ihalenin 640.000 dolar bedelle şirketin uhdesinde kaldığı açıklandı.

• BRKVY – 3 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• CWENE – Tarzan Tarık Sarvan tarafından şirkete 700 milyon TL tutarında sermaye avansı aktarıldığı açıklandı.

• DCTTR – Şirket bağlı ortaklığı Bluefarm’a Maxis Girişim Sermayesi tarafından yapılan yatırımın tescil edildiği açıklandı.

• EKGYO – İstanbul Ümraniye Tepeüstü Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi’nin yer tesliminin Yüklenici ile yapıldığı açıklandı.

• ENDAE – Ceyda Dağıstan tarafından 600.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• ENERY – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 180.000.000 adet paya karşılık 2 milyar TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

• FMIZP – Şirketin, üretimden çıkarılan İzmit fabrikasındaki ekonomik ömrünü tamamlayan anotlama makinesini 350.000 euro bedelle Tenneco’nun Hindistan’daki bağlı şirketine satma kararı aldığı açıklandı.

• GENIL – Ali Göl tarafından 135.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• GLCVY – Fibabanka tarafından gerçekleştirilen 401 milyon TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesinin kazanıldığı açıklandı.

• GOLDA – Şirketin, 3,0 milyon dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

• GUBRF – Şirketin, İskenderun Gübretaş Limanı’nın mülkiyetini koruyarak 35 yıllık işletme hakkını Alport’a devrettiği, Alport’un yatırımları ve işletmeyi üstlendiği, şirketin sabit işletme ücreti ve cirodan pay elde edeceği açıklandı.

• HEKTS – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun tamamının borç ödemede kullanılmasının planlandığı açıklandı.

• KTLEV – Emlak Katılım Tasarruf Finansman tarafından KTLEV ve Birevim Tasarruf Finansman’ın satın alınmasına yönelik görüşmelere başlandığı açıklandı.

• KLSER – İnci Süt tarafından 175.880 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• LIDFA – 3 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• LMKDC – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 25.000.000 adet paya karşılık 500 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

• METRO – Şirket bağlı ortaklığı Van Bes Besicilik’in temettü dağıtacağı, şirketin bu kapsamda 50,2 milyon TL temettü geliri elde edeceği açıklandı.

• ORZAX – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 2.500.00 adet paya karşılık 225 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

• RNPOL – Pay geri alım programının tamamlandığı açıklandı.

• SDTTR – Şirketin, 2,2 milyon dolar tutarında sipariş aldığı açıklandı.

• SMART – 1 milyon dolara kadar Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

• SARAE – Şirketin grup şirketi ŞaRa Teknoloji’nin 19,5 milyon dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

• UCAYM – Uçay Europe KFT’nin Macaristan’daki 9 GES’i bünyesinde bulunduran Bajai KFT’nin tamamını 7,3 milyon euro bedelle satın almak devir sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

• TSPOR – Futbol A Takımı teknik direktörlüğüne Thomas Reis'in getirildiği, teknik direktör ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı, Reis’e iki yılda toplam 2,2 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

• TMSN – Şirketin, İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği tarafından gerçekleştirilen ihaleye katılım sağladığı açıklandı.

• ZERGY – Kocaeli Kartepe’de toplam 1.110 bağımsız bölümden oluşan Zeray Harmony City Projesi kapsamında zemin iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından D Blok'a ilişkin Yapı Ruhsatı başvurusunun yapıldığı açıklandı.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

• ARMGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 167.427 adet pay 171,40 – 173,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• A1YEN – Pardus Portföy tarafından 5.400.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 9,25’e geriledi.

• ATSYH – Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Yıldırım tarafından 103,00 TL fiyattan 2.665 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 2,07’ye yükseldi.

• AHSGY – Re – Pie Portföy tarafından 3.050.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,43’e geriledi.

• AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 800.000 adet pay 38,28 – 39,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• AVHOL – Ramazan Burak Telli tarafından 32,40 – 33,32 TL fiyat aralığından 165.538 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 1,18’e yükseldi.

• AKFGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 800.000 adet pay 2,43 – 2,47 TL fiyat aralığından geri alındı.

• AKSA – Akkök Holding tarafından 10,41 – 10,69 TL fiyat aralığından 1.750.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 40,22’ye yükseldi.

• BALAT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.099 adet pay 65,90 TL fiyattan geri alındı.

• BURVA – Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Gümüş tarafından 533 – 630 TL fiyat aralığından 65.265 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 56,03’e yükseldi.

• BVSAN – Bank of America Corporation tarafından 108,89 – 110,03 TL fiyat aralığından 360.347 adet alış ve 251.993 adet pay satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,01’e yükseldi.

• CVKMD – Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik tarafından 13,28 – 13,53 TL fiyat aralığından 1.050.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 70,06’ya yükseldi.

• DAGI & IZENR – IZENR tarafından 7,47 – 8,10 TL fiyat aralığından 800.696 adet DAGI payı alınırken, IZENR’nin DAGI’deki payı yüzde 1,14’e yükseldi.

• DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.190.000 adet pay 7,47 – 8,29 TL fiyat aralığından geri alındı.s

• ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 11,64 – 11,66 TL fiyat aralığından geri alındı.

• EDATA – MT Portföy tarafından 3.432.057 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,55’e geriledi.

• FLAP – Gökhan Saygı tarafından 11,79 – 11,90 TL fiyat aralığından 155.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 13,44’e yükseldi.

• EGEGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 18,13 TL fiyattan geri alındı.

• EUKYO – Bank of America Corporation tarafından 14,11 – 14,45 TL fiyat aralığından 50.295 adet alış ve 19.534 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,05’e yükseldi.

• GENIL – Ali Göl tarafından 9,99 – 10,65 TL fiyat aralığından 60.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 9,01’e yükseldi.

• GENKM – Macit Aydın tarafından 9,55 TL fiyattan 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 30,18’e yükseldi.

• GLYHO – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından 16,00 TL fiyattan 250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 36,36’ya yükseldi.

• GLRYH – Pardus Portföy tarafından 20.750.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,09’a geriledi.

• HUNER – Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal tarafından 3,75 – 3,85 TL fiyat aralığından 28.000.001 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 29,89’a geriledi.

• KBORU – Bülent Karaman tarafından 14,70 TL fiyattan 5.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 32,07’ye yükseldi.

• KBORU – Demet Karaman tarafından 14,70 TL fiyattan 5.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 15,20’ye geriledi.

• KRGYO – Bank of America Corporation tarafından 3,70 TL fiyattan 8.191.999 adet alış ve 6.295.116 adet pay satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,13’e yükseldi.

• KRSTL – Kristal Gıda tarafından 7,94 – 8,00 TL fiyat aralığından 2.035.550 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 6,00’ya yükseldi.

• KLRHO – Ümit Kiler tarafından 52,25 TL fiyattan 5.800.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 30,31’e yükseldi.

• KLRHO – Vahit Kiler tarafından 52,25 TL fiyattan 5.800.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 30,31’e yükseldi.

• KLRHO – Nahit Kiler tarafından 52,25 TL fiyattan 5.800.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 30,31’e yükseldi.

• KLSYN – Bank of America Corporation tarafından 14,23 – 14,65 TL fiyat aralığından 649.084 adet alış ve 1.391.840 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 2,88’e geriledi.

• KGYO – Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal tarafından 11,57 – 11,60 TL fiyat aralığından 9.270.172 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 56,15’e yükseldi.

• LOGO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 92.477 adet pay 129,20 – 138,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MAGEN – Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 31,92 – 34,90 TL fiyat aralığından 9.252.687 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 2,77’ye yükseldi.

• MAGEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.261.361 adet pay 30,32 – 33,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MERKO – AG Holding tarafından 250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 17,75’e yükseldi.

• MANAS – Bank of America Corporation tarafından 33,90 – 34,66 TL fiyat aralığından 3.324.612 adet alış ve 5.066.538 pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 2,83’e yükseldi.

• NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 38,04 – 38,32 TL fiyat aralığından geri alındı.

• NETAS – Bank of America Corporation tarafından 93,66 – 94,36 TL fiyat aralığından 368.314 adet pay alış ve 177.745 adet pay satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,21’e yükseldi.

• OZKGY – Yönetim Kurulu Balkanı Ahmet Akbalık tarafından 12,11 – 12,30 TL fiyat aralığından 2.271.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 51,82’ye yükseldi.

• PETKM – Bank of America Corporation tarafından 20,81 – 22,26 TL fiyat aralığından 41.515.937 adet alış ve 27.357.193 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,03’e yükseldi.

• PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 55.000 adet pay 30,14 TL fiyattan geri alındı.

• TRENJ & TRALT – TRALT tarafından 101,00 TL fiyattan 9.876 adet TRENJ payı alınırken, TRALT’ın TRENJ’deki payı yüzde 4,31’e yükseldi.

• TRMET & TRALT – TRALT tarafından 127,60 – 127,90 TL fiyat aralığından 80.000 adet TRMET payı alınırken, TRALT’ın TRMET’teki payı yüzde 3,72’ye yükseldi.

• TRALT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.135.952 adet pay, 48,72 – 49,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• TMPOL – Bank of America Corporation tarafından 292,20 – 293,58 TL fiyat aralığından 110.513 adet alış ve 58.306 pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,22’ye yükseldi.

• TKFEN – Cevahir Taahhüt tarafından 215,00 – 233,60 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 37,10’a yükseldi.

• VBTYZ – Bank of America Corporation tarafından 30,81 – 31,08 TL fiyat aralığından 575.854 adet alış ve 466.81 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,04’e yükseldi.

• VAKBN – Banka paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 31,98 – 32,02 TL fiyat aralığından geri alındı.

SERMAYE ARTIRIM KARARLARI

• HRKET – Şirket sermayesi 21 Eylül’de 115,2 milyon TL’den yüzde 1.300 bedelsiz olarak 1,5 milyar TL artışla 1,6 milyar TL’ye yükseltilecek.

• KORDS – Şirket sermayesinin 3,7 milyar TL’den yüzde 100 oranında bedelli olarak 3,7 milyar TL nakden artışla 7,4 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

• MEGMT – Şirket sermayesi 21 Eylül’de 265 milyon TL’den yüzde 860 bedelsiz olarak 2,3 milyar TL artışla 2,5 milyar TL’ye yükseltilecek.

Kaynak: İnfo Yatırım