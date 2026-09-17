TMSF’den yapılan açıklamaya göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 16 Eylül 2026 tarihli ve 11569 sayılı kararı kapsamında, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 18. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Golden Global Yatırım Bankası’ndaki belirli paylara ilişkin temettü hariç ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildi.

YÜZDE 99,98’LİK PAY TMSF TARAFINDAN KULLANILACAK

Karar kapsamında Emir Kaya’nın yüzde 53,98, Salih Berberoğlu’nun yüzde 32 ve Recep Kaba’nın yüzde 14 oranındaki payları olmak üzere toplam yüzde 99,98 oranındaki paya ilişkin temettü hariç ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verilmişti.

Söz konusu kararın ardından Fon Kurulu tarafından bankanın yönetim kuruluna atama yapılacağı duyurulmuştu.

TMSF, 17 Eylül 2026 tarihli Fon Kurulu Kararı ile söz konusu hisselere ilişkin temettü hariç ortaklık haklarının Fon tarafından kullanılmasını sağlamak amacıyla Golden Global Yatırım Bankası AŞ Yönetim Kurulu’na yeni atamalar gerçekleştirildiğini açıkladı.

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