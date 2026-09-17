Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bankaların pay geri alımlarına ilişkin sermaye yeterliliği hesaplamalarında esneklik sağlayan yeni bir karar aldı.

BDDK'nın 17 Eylül 2026 tarihli ve 11571 sayılı kararına göre düzenleme, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören bankaların 16 Eylül 2026 tarihinden sonra geri alım yoluyla edindiği kendi hisselerini kapsayacak.

YIL SONUNA KADAR UYGULANACAK

Karara göre bankaların söz konusu tarihten sonra Borsa İstanbul'dan geri aldığı kendi payları, 31 Aralık 2026'ya kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacak.

Böylece geri alınan hisseler, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükmü kapsamında çekirdek sermayeden düşülmeyecek.

KREDİ VE PİYASA RİSKİ HESABINDA DA ESNEKLİK

BDDK'nın kararı yalnızca çekirdek sermaye hesaplamasıyla sınırlı kalmadı.

Bankaların geri alım yoluyla edindiği kendi hisseleri, aynı süre boyunca kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamalarına da dahil edilmeyecek.

Düzenleme, 16 Eylül sonrasında gerçekleştirilen geri alımları kapsayacak ve 31 Aralık 2026 tarihine kadar uygulanacak.