Süreç, yatırımcıların hak kaybına uğramadan varlıklarının nakde çevrilmesini ve payları oranında kendilerine aktarılmasını hedefliyor.

Tasfiye kararı alınan fonlarda yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri satış talimatı verme zorunluluğu oldu.

SPK düzenlemeleri uyarınca, tasfiye sürecinde katılma payları yatırımcının ayrıca bir satış emri oluşturmasına gerek kalmadan otomatik olarak nakde dönüştürülüyor.

Tasfiye sürecinin başlamasıyla birlikte fonun normal alım-satım işlemleri ve yeni katılma payı ihraçları durduruluyor.

FON PORTFÖYÜ NASIL NAKDE ÇEVRİLİYOR?

Tasfiye kararı, yatırımcının parasının veya fondaki varlıkların yok olduğu anlamına gelmiyor. Süreç şu adımlarla ilerliyor:

• Varlıkların Satışı: Fon portföyünde yer alan hisse senedi, tahvil, bono ve döviz gibi tüm finansal varlıklar piyasada nakde çevrilir.

• Giderlerin Karşılanması: Elde edilen tutardan fonun borçları, giderleri ve yasal yükümlülükleri ödenir.

• Bakiye Dağıtımı: Tüm yükümlülükler düşüldükten sonra kalan net tasfiye bakiyesi, yatırımcılara sahip oldukları katılma payı oranında dağıtılır.

Yatırımcının eline geçecek nihai tutar, yalnızca tasfiye kararının açıklandığı gündeki fon fiyatına göre değil; varlıkların satışından elde edilen net nakit tutarına göre belirleniyor.

PARA HESABA NASIL AKTARILACAK?

Tasfiye süresince varlıkların satışı sonucu oluşan tutarlar, yatırımcılar adına açılan özel hesaplarda tutuluyor.

SPK'nın Yatırım Fonlarına İlişkin Rehberi kapsamında bu hesaplardaki tutarlar, dağıtım aşamasına kadar nemalandırılıyor.

İşlemler tamamlandığında nihai tutar doğrudan yatırımcının yatırım hesabına aktarılıyor.

YATIRIMCININ YAPMASI GEREKEN 3 TEMEL ADIM

1. Satış Talimatı Vermeyin: Otomatik satış ve tasfiye mekanizmasının işlemesini bekleyin.

2. KAP Duyurularını Takip Edin: İlgili fonun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfasındaki tasfiye haberlerini ve aşamalarını düzenli kontrol edin.

3. Yatırım Hesabınızı Kontrol Edin: Tasfiye bakiyesinin ve nemalandırma tutarlarının hesabınıza yatış sürecini takip edin.

SPK’nın III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 28. maddesi uyarınca yürütülen bu süreçte, yatırımcıların ekstra bir işlem yapmadan yalnızca KAP duyuruları ve banka/aracı kurum hesaplarını izlemeleri yeterli görülüyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.