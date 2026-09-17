Yatırım fonlarında temerrüt konusu yatırımcıların gündemine girdi. Özellikle fonlarda likidite sıkışıklığı yaşandığı dönemlerde yatırımcıların yoğun şekilde satış talebinde bulunması, fonların nakit ihtiyacının hızla artmasına neden olabiliyor.

Peki yatırım fonunun temerrüde düşmesi ne demek? Fon temerrüdü yatırımcıyı nasıl etkiler? Yatırımcı parasını kaybeder mi?

TEMERRÜT NEDİR?

Temerrüt en basit ifadeyle bir borcun veya yükümlülüğün belirlenen zamanda yerine getirilememesi anlamına geliyor.

Yatırım fonları açısından bakıldığında ise yatırımcıların fon katılma paylarını satmasının ardından yapılması gereken ödemenin belirlenen süre içerisinde gerçekleştirilememesi temerrüt tartışmasını gündeme getirebiliyor.

Bunun nedenlerinden biri likidite sıkışıklığı olabilir. Çok sayıda yatırımcının aynı anda fondan çıkmak istemesi durumunda fonun ödeme yapabilmek için yeterli nakdi bulunmayabilir.

YATIRIM FONU TEMERRÜDE DÜŞERSE PARAM NE OLUR?

Bir yatırım fonunun ödeme yükümlülüğünü zamanında yerine getirememesi, yatırımcının fondaki parasının doğrudan sıfırlandığı anlamına gelmez.

Yatırım fonunun malvarlığı, portföy yönetim şirketinin kendi malvarlığından ayrıdır. Fon varlıklarının saklanmasına ilişkin de ayrıca yasal düzenlemeler bulunuyor.

Ancak temerrüt yatırımcı açısından risksiz bir durum da değildir.

En doğrudan sonuç, yatırımcının fon satışından elde edeceği paraya planlanan tarihte ulaşamaması olabilir.

TEMERRÜT YATIRIMIMI ETKİLER Mİ?

Temerrüdün yatırım üzerindeki etkisi sorunun nedenine ve fonun portföy yapısına göre değişebilir.

Likidite sıkışıklığı nedeniyle fonun portföyündeki varlıkları kısa sürede nakde çevirmesi gerekebilir. Özellikle yeterince likit olmayan varlıkların hızlı şekilde satılması gerektiğinde satış fiyatlarının olumsuz etkilenmesi mümkün olabilir.

Bu durum fonun toplam değerini ve dolayısıyla yatırımcının sahip olduğu katılma paylarının değerini etkileyebilir.

Dolayısıyla yatırımcı açısından iki ayrı risk ortaya çıkabilir: paraya ulaşmada gecikme ve fonun değerinde kayıp.

FONUN İÇİNDEKİ ŞİRKET TEMERRÜDE DÜŞERSE NE OLUR?

Fonun kendisinin ödeme sorunu yaşaması ile fonun yatırım yaptığı bir şirketin temerrüde düşmesi birbirinden farklı durumlar.

Örneğin bir borçlanma araçları fonunun portföyünde özel sektör tahvilleri bulunabilir. Tahvili ihraç eden şirket borcunu ödeyemezse fon ilgili yatırımdan zarar görebilir.

Zarar fonun portföy değerine yansıyabileceği için yatırımcının sahip olduğu fon paylarının değeri de bundan olumsuz etkilenebilir.

Hisse senedi fonlarında ise portföyde bulunan şirketlerin finansal sorun yaşaması ve hisselerinde değer kaybı oluşması fon performansını etkileyebilir.

FON TEMERRÜDE DÜŞERSE PARAM GÜVENDE Mİ?

Burada iki kavramı birbirinden ayırmak gerekiyor.

Fon varlıklarının portföy yönetim şirketinin malvarlığından ayrı tutulması, portföy yönetim şirketinin mali durumuyla fon varlıklarının doğrudan aynı şey olmadığı anlamına geliyor.

Ancak bu durum yatırım fonunda anapara veya getiri garantisi bulunduğu anlamına gelmiyor.

Yatırım fonlarının değeri portföylerindeki varlıkların fiyatlarına göre değişebiliyor. Bu nedenle piyasa hareketleri, likidite sorunu veya fonun yatırım yaptığı varlıklarda meydana gelebilecek kayıplar yatırımcıya yansıyabilir.

YATIRIM FONLARINDA LİKİDİTE NEDEN ÖNEMLİ?

Likidite, fonun elindeki yatırımları fiyat üzerinde büyük bir etki yaratmadan ne kadar kolay nakde çevirebildiğini gösteren önemli unsurlardan biri.

Fonun büyük bölümü kolay alınıp satılabilen varlıklardan oluşuyorsa yoğun çıkış taleplerini karşılamak görece daha kolay olabilir.

Ancak portföyde işlem hacmi düşük veya kısa sürede nakde dönüştürülmesi zor varlıkların ağırlığı yüksekse, aynı anda gelen büyük miktardaki satış talepleri likidite baskısı yaratabilir.

YATIRIMCI FON SEÇERKEN NELERE BAKMALI?

Yatırımcıların yalnızca fonların geçmiş dönemde sağladığı getiriye bakması, fonun taşıdığı risklerin tamamını göstermeyebilir.

Fonun yatırım stratejisi, portföy dağılımı, likiditesi, belirli hisselerde veya şirket gruplarında yoğunlaşma düzeyi, risk değeri ve alım-satım valörü gibi unsurlar da incelenebilir.

Özellikle serbest fonlar ile belirli bir yatırım stratejisine yoğunlaşan fonlarda yatırımcıların fonun izahnamesini, yatırımcı bilgi formunu ve güncel portföy dağılımını incelemesi önem taşıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.