Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PEKGY) paylarına yönelik zorunlu pay alım teklifi sürecinde yeni bir açıklama geldi.

Kamuoyu ile paylaşılan açıklamaya göre, Tera Yatırım Holding tarafından gerçekleştirilecek ve İnfo Yatırım'ın aracılık edeceği zorunlu pay alım teklifinin 16-29 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılması öngörülüyordu.

Ancak Tera Yatırım Holding, piyasada son dönemde yaşanan gelişmeleri gerekçe göstererek teklif sürecinin ertelendiğini bildirdi.

TERA YATIRIM ERTELEME GEREKÇELERİNİ AÇIKLADI

Açıklamada, Borsa İstanbul'daki aşağı yönlü fiyat hareketleri, piyasadaki likidite daralması ve yoğunlaşan pozisyon tasfiyelerinin birlikte değerlendirildiği belirtildi.

Ayrıca bazı portföy yönetim şirketlerine ait yatırım fonlarının katılma payı iade ödemelerinde yaşanan temerrütlerin piyasa üzerindeki etkilerine de dikkat çekildi.

Tera Yatırım, söz konusu gelişmeleri "olağanüstü piyasa koşulları" olarak değerlendirerek 16-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan zorunlu pay alım teklifi sürecinin ertelendiğini bildirdi.

PEKGY İÇİN TEKLİF FİYATINA İTİRAZ

Süreçte dikkat çeken bir diğer gelişme ise zorunlu pay alım teklifinde uygulanacak fiyatla ilgili oldu.

Teklif fiyatının belirlenmesinde esas alınan işlemlerden birinin Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Tera Yatırım Holding, söz konusu fonun kendisi tarafından yönetilmediğini belirterek, fonun gerçekleştirdiği işlemin Holding'e atfedilmesine ve bu işlem fiyatının zorunlu pay alım teklifi fiyatının hesaplanmasında esas alınmasına itiraz edecek.

Bu itiraz Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) taşınacak.

TERA YATIRIM 17 EYLÜL'DE SPK'YA BAŞVURACAK

Tera Yatırım Holding'in 17 Eylül 2026 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunacağı açıklandı.

Başvuruda iki temel talep yer alacak. Olağanüstü piyasa koşulları nedeniyle zorunlu pay alım teklifinin takviminin yeniden belirlenmesi ve yapılan itirazlar doğrultusunda pay alım teklifi fiyatının yeniden değerlendirilmesi istenecek.

SPK HENÜZ ERTELEMEYE ONAY VERMEDİ

Açıklamada ayrıca önemli bir ayrıntıya dikkat çekildi.

Zorunlu pay alım teklifinin ertelendiğine ilişkin açıklamanın Tera Yatırım Holding'in bildirimi olduğu, SPK tarafından bu aşamada verilmiş bir erteleme onayının bulunmadığı belirtildi.

SPK'nın başvuruya ilişkin kararı, yeni teklif takvimi ve zorunlu pay alım teklifine ilişkin diğer gelişmelerin daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

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