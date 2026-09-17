Motorine gelen zam bugün itibarıyla akaryakıt tabelalarına yansıdı. Litre fiyatı İstanbul'da ilk kez 100 TL'yi aşarken Ankara'da 101,50 TL, İzmir'de 101,80 TL oldu. İşte 17 eylül 2026 güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları!
Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir değişiklik yaşandı. Motorin fiyatlarına yansıyan zamla birlikte pompa fiyatlarında tarihi bir eşik aşıldı.
Yeni fiyat tarifesine göre motorinin litre fiyatı İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 100,40 TL'ye, Anadolu Yakası'nda ise 100,20 TL'ye çıktı. Böylece motorinin litre fiyatı İstanbul'da ilk kez 100 TL'nin üzerine çıktı.
Ankara ve İzmir'de ise motorin fiyatları 100 TL sınırını daha da aşarak sırasıyla 101,50 TL ve 101,80 TL'ye ulaştı.
MOTORİNE YAKLAŞIK 4,8 TL ZAM
Yeni fiyatlar önceki pompa fiyatlarıyla karşılaştırıldığında motorindeki artış bölgelere göre farklılık gösterdi.
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin 95,60 TL'den 100,40 TL'ye çıkarak 4,80 TL arttı. İstanbul Anadolu Yakası'nda ise 95,46 TL'den 100,20 TL'ye yükselerek 4,74 TL'lik artış kaydetti.
Ankara'da litre fiyatı 96,75 TL'den 101,50 TL'ye çıkarken fark 4,75 TL oldu. İzmir'de ise 97,02 TL olan motorin 101,80 TL'ye yükseldi ve pompaya 4,78 TL'lik artış yansıdı.
17 EYLÜL 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 80,40 TL
Motorin: 100,40 TL
LPG: 34,99 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 80,20 TL
Motorin: 100,20 TL
LPG: 34,39 TL
Ankara
Benzin: 81,30 TL
Motorin: 101,50 TL
LPG: 35,09 TL
İzmir
Benzin: 81,60 TL
Motorin: 101,80 TL
LPG: 34,99 TL