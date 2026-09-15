Akaryakıt fiyatları peş peşe gelen zamlarla yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. ABD-İran ve Rusya-Ukrayna hattında artan gerilim petrol piyasalarında arz endişelerini güçlendirirken, motorin fiyatlarına bugün 6,62 TL'lik zam pompaya yansıdı.

Ancak sürücüleri ilgilendiren yeni bir gelişme daha yaşandı. Ekonomim'de yer alan habere göre, sektör kaynakları motorinin litre fiyatına 2,5 TL ila 3 TL arasında yeni bir zam beklendiğini bildirdi.

Yeni artışın bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

MOTORİN BUGÜN 6,62 TL ZAMLANDI

Motorin fiyatlarına bugün yansıyan 6,62 TL'lik artışın ardından litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 95,60 TL, Ankara'da 96,75 TL, İzmir'de ise 97,02 TL seviyesine ulaştı.

Böylece motorin fiyatı büyükşehirlerde 100 TL sınırına oldukça yaklaşırken, sektör kaynaklarından gelen yeni zam beklentisiyle gözler bir kez daha pompaya çevrildi.

45 İLDE MOTORİN 100 TL'Yİ AŞABİLİR

Beklenen 2,5-3 TL'lik yeni artışın gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatının 45 ilde 100 TL'nin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

6,62 TL olarak yapılan zamla birlikte Bitlis ve Hakkari'de bugün motorinin litre fiyatının 98,47 TL'ye kadar yükseldiği belirtilirken, yeni zamla birlikte bazı illerde üç haneli fiyatların görülmesi bekleniyor.

15 EYLÜL 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI