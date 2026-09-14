Akaryakıt fiyatları 14 Eylül 2026 Pazartesi günü araç sahiplerinin gündeminde. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurunun seyri benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yeniden öne çıkardı. Peki benzin ve motorin ne kadar, akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel fiyatlar...

BENZİN VE MOTORİNE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

14 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam veya indirim uygulanmadı. Mevcut akaryakıt fiyatları geçerliliğini koruyor.

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatlarında önümüzdeki günlerde yaşanabilecek değişiklikler ise takip ediliyor.

14 EYLÜL 2026 BENZİN, MOTORİN VE LPG GÜNCEL FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80,26 TL

Motorin: 89,01 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 80,12 TL

Motorin: 88,87 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara

Benzin: 81,25 TL

Motorin: 90,16 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir

Benzin: 81,52 TL

Motorin: 90,43 TL

LPG: 34,99 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının oluşumunda uluslararası petrol ve ürün fiyatları ile döviz kuru önemli rol oynuyor. Bunlara vergi kalemleri ve dağıtım maliyetlerinin eklenmesiyle pompa satış fiyatları ortaya çıkıyor.

Bu nedenle Brent petrol ve dolar/TL'deki hareketler, benzin ve motorin fiyatlarında olası zam ve indirimler açısından takip ediliyor.